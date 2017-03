Slam - Tutto per una ragazza: le nostre interviste al regista e al cast

La filosofia di vita degli skater, l'adolescenza di Andrea Molaioli, il lavoro di Ludovico Tersigni sul personaggio di Sam e Jasmine Trinca che racconta il suo modo di essere mamma: tutto questo nelle nostre videointerviste al regista e ai protagonisti di Slam: tutto per una ragazza, il film dal romanzo di Nick Hornby "Tutto per una ragazza" in uscita il 23 marzo. Ambientato non a Londra ma a Roma, è una fotografia degli adolescenti di oggi, ma anche dei loro genitori e di un mondo dove gli imprevisti costringono a vivere giorno per giorno.