Silence: Adam Driver ci racconta il suo personaggio nel nuovo film di Martin Scorsese

In Silence, il nuovo atteso film di Martin Scorsese, nei cinema italiani dal 12 gennaio, Adam Driver, co-protgonista del film insieme ad Andrew Garfield e Liam Neeson, interpreta il ruolo di Padre Francisco Garrpe, giovane prete portoghese che nel XVII secolo parte insieme al confratello Padre Rodrigues per il Giappone alla ricerca del loro mentore scomparso, in un'epoca in cui nel paese del Sol Levante i Cristiani erano perseguitati a morte.



Adam Driver ci racconta meglio del suo personaggio e della sua esperienza sul set in questa video intervista:





Dove vedere Silence nei cinema di Roma, Milano e di tutta Italia

Silence: Il trailer italiano ufficiale del film



Forse ti può interessare anche: Sognando Silence, i 5 film più ambiziosi di Martin Scorsese in lunghi anni di attesa