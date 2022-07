"Siamo esseri straordinari e il meglio deve ancora arrivare": Giuseppe Tornatore è l'ospite d'onore di Creuza de Mà 2022

Interviste Cinema

In un festival di musica per il cinema come Creuza de Mà non poteva mancare Ennio di Giuseppe Tornatore. Il regista ha accompagnato il documentario su Morricone a Carloforte e noi abbiamo avuto il privilegio di intervistarlo.

Si svolge qualche settimana prima del solito la sedicesima edizione di Creuza de Mà, il Festival di Musica per il Cinema diretto da Gianfranco Cabiddu che ci vede ormai presenza fissa della prima parte, che si articola in cinque giornate di masterclass, proiezioni, dibattiti e concerti fra il Cineteatro Mutua, il Cineteatro Cavallera e i Giardini di Notte. Il nome della manifestazione trae spunto dall'album omonimo di Fabrizio De André e dall'omonima canzone, ed è un tributo a uno degli cantautori più legati alla Sardegna, un artista ligure proprio come la colonia di pescatori che nel lontano 1738 ha fondato Carloforte.

Cabiddu ci ha raccontato spesso la storia dell'Isola di San Pietro, su cui accoglie musicisti e registi lasciando che anche piacevoli cene collettive diventino occasione di scambio e di amabili e istruttive conversazioni, siano esse con gli ospiti abituali Pasquale Catalano e Pivio o con personalità della cultura alla loro prima volta a Creuza de Mà. A rendere ancora più unico il festival sono senz'altro gli ospiti d'onore, come ad esempio Giuseppe Tornatore, che dirigendo Ennio, documentario dedicato al più grande compositore di colonne sonore di sempre, non poteva non sbarcare in Sardegna col traghetto del mattino pronto ad riabbracciare l'amico Gianfranco, con cui ha condiviso il set di Cento giorni a Palermo, e a raccontare ancora una volta, in particolare al pubblico giovane, la genialità di Morricone e trentadue anni di collaborazioni felici.

Anche noi giornalisti abbiamo avuto la fortuna di incontrare Tornatore, e di chiacchierare con lui quasi al tramonto, sul tetto di un hotel che affaccia sul porto e che ha quasi il colore di una casa cantoniera. Il regista non ci ha rivelato nulla del suo nuovo film, anche un po’ per scaramanzia, preferendo partire dal rapporto particolarissimo e insondabile che sempre si crea tra chi fa cinema e chi fa musica. E’ stato garbato e sorridente come sempre, oltre che preciso, e la sua cadenza siciliana è stata musica per le nostre orecchie.

"Ha ragione il direttore del Festival Gianfranco Cabiddu" - ha spiegato - "quando dice che il rapporto tra il compositore e il regista è misterioso. Se n'è sempre parlato e secondo me non smetteremo mai di interrogarci in proposto. E’ un enigma, e tutte le volte che ci si trova a dover collegare due linguaggi diversi, specialmente quando uno dei due è quello della musica, che è imperscrutabile per definizione, possono nascere incomprensioni. In genere un regista fatica molto a capire e a farsi capire dal compositore, quindi può esserci, per esempio, il regista che magari supera le difficoltà lasciando carta bianca al musicista e vantandosi di questo, nella speranza che il compositore comprenda o si avvicini il più possibile al sentimento che lui non sa esprimere. Oppure ci sono quelli che si intendono di musica (ma sono pochi) e che quindi riescono a esprimere molto più chiaramente la loro concezione della partitura musicale del film. In mezzo a queste due categorie, infine, c'è la fascia più ampia, e cioè coloro che non sono padroni del linguaggio musicale ma non intendono tacere, e quindi tentano di farsi comprendere: con la loro sensibilità, con le loro capacità di ricorrere a delle esemplificazioni letterarie o emotive, o cercando un'intesa con il compositore che invade il territorio meraviglioso e ineffabile della personalità e della sensibilità. In ogni modo, credo che ci si possa intendere anche grazie al film, al copione, ma in qualsiasi caso il rapporto tra regista e musicista rimane curioso, indefinibile e proprio per questo affascinante".

Ennio Morricone non ha avuto esattamente una rivincita su coloro che non tolleravano l'idea che la musica diventasse ancella del cinema, però è stato contento di dimostrare all'accademia che le colonne sonore non erano una musica "minore". Anche lei si è preso qualche soddisfazione nel dimostrare a qualcuno che poteva fare cinema?

Io non ho mai avuto un conflitto come quello di Ennio, nel senso che sognavo di fare il cinema e di fare tutto ciò che era in mio possesso per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Ma nel raggiungerlo non c'era una sete di rivincita, di riscatto e, se c'era, consisteva forse nel fatto che per molti anni il sogno era rimasto solo mio, dal momento che il contesto nel quale ero nato e vissuto non era un mondo che avesse attinenza con il cinema, e quindi la mia aspirazione poteva sembrare avulsa dalla realtà e un po’ folle, in un certo senso. Forse essere riuscito a diventare un regista mi ha dato la possibilità di dimostrare, a quelli che pensavano che il mio fosse un sogno assolutamente irraggiungibile, che probabilmente non era così, però non c'è mai stato in me il desiderio di superare una discussione, di oltrepassare una barriera.

Lei si è innamorato del cinema quando era solo un bambino e lo ha sempre amato moltissimo. In che maniera il fatto di guardare il mondo attraverso la lente di un obiettivo ha influenzato il suo sguardo sulla realtà?

Non so dire in che misura il privilegio di poter guardare il mondo attraverso la macchina da presa abbia influenzato la mia visione della realtà. Però di sicuro l'ha influenzata, l’ha condizionata. Per esempio, ricordo che, fin da ragazzo, se mi trovavo in un luogo che per me era fonte di disagio, per esempio sospeso nel vuoto, nella realtà avevo (e ho ancora) timore. Se invece oggi guardo attraverso la macchina da presa, allora mi sento tranquillo, perché il vuoto in assoluto non mi mette più paura, quindi la macchina da presa mi ha aiutato ad avere un rapporto meno timido e timoroso con il mondo. Guardarlo attraverso i limiti del mirino lo rende forse più comprensibile di quanto non sia nella realtà. Nella realtà il mondo è un'inquadratura senza confini. La macchina da presa, al contrario, dà dei confini, e quindi rende le cose più intellegibili.

Per colpa della pandemia, la cultura, e quindi il cinema, ha subito una battuta d'arresto. In realtà ci siamo tutti dovuti fermare, e questo ci ha costretto a riflettere. Lei cosa pensa di aver imparato in tutto questo periodo?

Questi ultimi due anni e mezzo mi hanno insegnato molte cose. Forse la prima che mi viene in mente è che questa esperienza mi ha fatto capire che l'essere umano alla fine sa abituarsi a tutto. L'uomo può aderire a tutte le limitazioni che gli vengono imposte dalle sue esperienze. All'inizio della pandemia, pensavamo che non saremmo riusciti a superare certe novità della nostra vita quotidiana. Poi piano piano le abbiamo accettate, e questo ci ha dato l'illusione che le problematiche si fossero ridotte: e invece no, eravamo noi che pian piano imparavamo a convivere con questo nuovo modo di essere. Due anni e mezzo fa noi non avremmo mai fatto questa intervista, per di più senza mascherina. Probabilmente oggi il Covid non è meno pericoloso di quanto non fosse al principio, però in qualche maniera abbiamo sperimentato su di noi certe sicurezze, certe irresponsabilità che ci danno la capacità di gestire la nostra esistenza con maggiore incertezza, anche se poi di sicurezze non ne abbiamo ancora moltissime. Perché il Covid è lì, e ogni anno arriva una stagione in cui sembra che le cose si risolvano, ma poi ci ritroviamo sempre a ricominciare da capo, a vivere le stesse emergenze. Quindi sì, ho imparato che siamo capaci di adeguarci a qualunque follia. Siamo esseri molto duttili, più di quanto noi stessi non pensiamo, e mi verrebbe da dire che siamo straordinari. Il problema è che noi vediamo sempre l'aspetto più misero. In realtà abbiamo delle potenzialità incredibili nel riuscire a mimetizzarci tra le tante difficoltà che la vita ci regala improvvisamente e inaspettatamente.

Lei ha ripetuto più volte che la chiave "sentimentale" di Ennio in un certo senso non rientrava nei piani, e che non immaginava certo che le parole di Morricone sarebbero state tanto toccanti e colme di emozione. E’ così?

L'intervista che ho fatto a Ennio Morricone non è stata in realtà un'intervista, è stata una seduta di analisi. Quando abbiamo finito, Ennio mi ha detto: non ho mai fatto psicanalisi in vita mia, dovevo aspettare te per cominciare. La nostra è stata una conversazione che è durata undici giorni. Quello che mi ha colpito immediatamente, e che era ciò che speravo accadesse almeno un po’, ma non avevo modo di organizzarlo, è stato il suo mettersi a nudo. Quasi tutte le cose che mi ha raccontato io già le conoscevo: in trentadue anni di frequentazione mi aveva parlato spessissimo di sé, quindi c’erano pochi misteri da svelare, ma la novità era la cifra della sua attitudine a raccontarsi senza veli, senza limiti. Ricordo che, quando giravamo, ed eravamo una troupe di sole tre persone, i due operatori certe volte mi guardavano sorpresi, seguivano il racconto e talvolta leggevo attraverso la loro reazione quanto fosse sorprendente la partecipazione emotiva di Ennio, e sapevo bene che avrebbe potuto avere un impatto molto forte sul pubblico, ma non avevo lavorato per produrre un simile effetto: non era possibile, perciò è stato un regalo, un dono di Ennio, e alla fine sono contento di essere riuscito a far sì che quella cifra empatica, semplice, amichevole, basata sulla fiducia che lui aveva sempre avuto nei miei confronti, quando mi raccontava le sue avventure esistenziali e professionali, si fosse ricreata identica davanti alla macchina da presa in modo da poter poi arrivare agli spettatori. Sono molto contento di questo, ma è un miracolo che io ho semplicemente gestito.

Ennio Morricone era un genio. Se nella nostra epoca, così diversa dalle precedenti, nascesse un genio, crede che ce ne accorgeremmo?

Intanto bisogna dire che di Ennio non ci siamo accorti immediatamente, c’è voluto del tempo. Io amo ripetere che lui non era consapevole della sua genialità e sono convinto di questo, e perciò sono ottimista. Se oggi nascesse un genio, e non possiamo escludere che non sia nato o che non stia nascendo, lo scopriremmo, ce ne renderemmo conto, magari col tempo. Tutto questo mi induce a pensare che il bello non faccia parte del passato e che il futuro possa regalarci nuovi geni della musica, della letteratura, del cinema, delle arti. Sono fermamente convinto che il meglio debba ancora arrivare.