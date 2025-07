Senza sangue disponibile in streaming: intervista a Angelica Pisilli, la giovane Nina nel film di Angelina Jolie

Interviste Cinema

Abbiamo posto alcune domande all'attrice Angelica Pisilli che, dopo Senza sangue, ha ottenuto un importante ruolo nella nuova serie di Ryan Murphy.

Uscito al cinema lo scorso aprile, Without Blood - Senza sangue è in arrivo in streaming su CGTV a partire dal 24 luglio. Com'è noto, il film è tratto dal romanzo di Alessandro Baricco ed è adattato per lo schermo e diretto da Angelina Jolie. La storia inizia in un remoto paesaggio di frontiera nei primi anni del XX secolo. La tranquillità di una fattoria viene spezzata da un gruppo di uomini armati è sulle tracce di un medico e padre di famiglia che vive in quel luogo isolato con il figlio e la figlia. La brutalità degli assalitori si abbatte su di loro con conseguenze irreversibili. Anni dopo, in un luogo lontano dalla tragedia, un incontro non casuale riporta in superficie il passato e riaccende la tensione.

Il personaggio della figlia si chiama Nina ed è interpretato da Salma Hayek in età adulta e da Angelica Pisilli nella versione più giovane. L'attrice italiana, nata a Roma nel 1998, si sta affermando come uno dei talenti più interessanti della sua generazione. Dopo l’intensa interpretazione in Senza sangue, Angelica ha ottenuto un altro ruolo internazionale nella serie The Beauty, il nuovo progetto firmato Ryan Murphy, il creatore di American Horror Story e Glee, tra i tanti, noto per il suo sguardo eccentrico e provocatorio sul mondo dello spettacolo. In questa intervista, Angelica Pisilli racconta l'esperienza di lavoro con Angelina Jolie, lasciando trasparire passione e gratitudine per ciò che di bello le sta portando il suo percorso professionale.

Angelica, la tua esperienza professionale è cresciuta con regolarità negli ultimi dieci anni. Hai recitato sul palcoscenico, sui set di videoclip, cortometraggi e serie fino ad arrivare all’esordio al cinema con un film internazionale diretto da Angelina Jolie. Come è stato vivere quel set, come se fosse una prima volta o hai fatto tesoro di tutte le esperienze precedenti?

Ogni set, così come ogni allestimento teatrale, è unico e a sé. Ho cercato di ignorare la pressione che sentivo nell’esordire al cinema con un progetto di questa portata e di rimanere ancorata e concentrata sul mio lavoro. Indubbiamente il mio percorso attoriale, così come la mia formazione (mi sono diplomata nel 2020 all’accademia di recitazione “Golden Actors”), mi hanno aiutata a capire come muovermi in maniera professionale e ad avere gli strumenti necessari per poter lavorare su un set così importante.

Come descriveresti il valore di Angelina Jolie nel ruolo di regista e in che modo “maneggiava” il testo di Alessandro Baricco?

Angelina Jolie, essendo lei stessa attrice, ha molta cura dei propri attori. Ne rispetta il lavoro, la visione e il processo creativo. Si è sempre preoccupata del fatto che fossi a mio agio e a ogni fine scena mi dava un suo feedback per farmi sapere che era molto soddisfatta del lavoro che stavo svolgendo. Sapeva che era il mio ruolo d’esordio al cinema, e non mi ha mai fatta sentire come se non fossi all’altezza della situazione. Così come ha avuto grande rispetto per gli attori ce l’ha avuto anche verso il testo. La sceneggiatura è molto fedele al libro, si vede che ha amato “Senza Sangue” e che aveva l’esigenza di raccontare questa storia.

A volte i provini per ottenere un ruolo sono processi lunghi ed estenuanti. Com’è andata in questo caso per Senza sangue?

L’intero processo è durato all’incirca tre settimane, perciò per fortuna nient’affatto lungo ed estenuante. In più non ho saputo che fosse per Angelina Jolie fino al callback, quindi nella fase finale del provino, e questo sicuramente ha contribuito a farmi vivere l’intero processo con meno ansia. Dall’ultimo video che ho mandato alla ricezione della mail in cui mi veniva comunicato che ero stata scelta per il ruolo di Nina sono passati solo 5 giorni, quando ho ricevuto la notizia stavo facendo il tirocinio per l’università. Leggere quella mail è stata un’emozione unica, sono crollata sulle mie stesse gambe.

Hai ottenuto un ruolo anche nella nuova serie di Ryan Murphy. È stata una conseguenza del tuo lavoro con Jolie o è stato un percorso separato?

Io credo sia stato un percorso separato. Anche in questo caso, come con Angelina Jolie, sono stata scelta direttamente dal regista. Credo che, al di là della mia esperienza lavorativa, il suo immaginario del personaggio corrispondeva al mio aspetto fisico. Mi sento molto fortunata ad aver partecipato a due progetti internazionali nel giro di tre anni. Sono veramente grata alla vita per aver avuto queste grandi opportunità agli esordi della mia carriera.