Senza fine: Elisa Fuksas ci racconta il suo bel film sul mito Ornella Vanoni

In occasione dell'uscita al cinema il 24 febbraio di Senza fine, strano ma a parer nostro affascinante docufilm con protagonista Ornella Vanoni, ne abbiamo parlato con la regista Elisa Fuksas.

Dopo esser stato presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del cinema di Venezia, Senza fine arriva al cinema il 24 febbraio. Si tratta, come il titolo chiaramente dichiara, di un docufilm dedicato a quell'irraccontabile, mitica figura che è Ornella Vanoni, oggi 87enne, una delle personalità più straordinarie della nostra storia musicale (di una musica "leggera" che era in realtà assai più importante e impegnativa di come l'appellativo la definisse). Senza fine non è un classico documentario, ma è il resoconto dell'impossibilità di raccontare in forma lineare, cronologica e di confessione, una vita di cui si sa già molto se non tutto, e il cui soggetto, tra voglia di vivere e fare nuove esperienze e la legittima stanchezza di un'età che non dimostra, sfugge alle regole, alla disciplina e ai tempi del cinema.

Senza fine: storia di un'amicizia conflittuale e di un film che si doveva fare

Su Senza fine è facile dividersi, c'è anche chi ha accusato il film di non aggiungere niente di nuovo alla leggenda e la regista di esser troppo protagonista. Ecco, noi la pensiamo esattamente al contrario e il film ci è piaciuto molto: per la sua visionarietà (che ci ha ricordato Lynch, e non solo Fellini), per l'ambientazione, per l'amicizia-conflitto che racconta e che si crea tra due donne di generazioni molto diverse, che riconoscono entrambe di essere difficili ed esigenti, per la sua spudorata voglia di mettere a nudo una protagonista che è mitica come una sirena (non a caso qua interviene anche Vinicio Capossela, che a queste creature marine ha dedicato una canzone nell'album "Marinai, profete e balene"), che sembra star bene solo quando galleggia e si immerge, che ama l'acqua che tutto porta via e guarda al passato solo come a un incanto perduto. Ci è piaciuto, insomma, proprio perché non è un documentario lineare ed agiografico che consegna ai posteri il ritratto di un grande personaggi senza scalfirne l'immagine, ma perché è l'unico film (im)possibile che si sarebbe potuto realizzare con e su un soggetto come Ornella Vanoni. Le canzoni, bellissime, la sua voce di un tempo, sono quasi un contrappunto, perché è fin troppo facile cadere nell'idealizzazione di un passato che per Ornella, come ci ha raccontato anche Elisa Fuksas e come si dice nel film, per lei non ha date né eventi, è un tutto unico e indistinto.

La nostra intervista ad Elisa Fuksas su Senza fine

L'impressione che abbiamo è che Elisa Fuksas paghi in alcune critiche lo scotto di essere, o di proporsi, come "antipatica". Del resto anche lei si è messa e si mette a nudo, metaforicamente e non solo, raccontando nel suo iSola la malattia, il battesimo, varie circostanze della sua vita intima a cui accenna anche nella nostra intervista. A nostro modesto parere, però, sono pochi nel cinema italiano i registi (e le registe) capaci di buttarsi in un'impresa difficile come questa e di portare a casa un risultato, che forse è anch'esso senza fine ma denso di momenti belli ed emotivamente toccanti. E pazienza se il film non ci rivela il mistero di questa sirena beffarda, che in fondo non si vuole raccontare, perché raccontarsi è noioso per chi ha vissuto con il cuore, il corpo, l'anima e la voce quello che noi curiosi o appassionati vorremmo sapere ma che in fondo è giusto resti segreto.