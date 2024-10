Sei donne per l'assassino: intervista a Lamberto Bava sul restauro del film e sul suo straordinario padre Mario Bava

Interviste Cinema

Il secondo restauro del Centro Sperimentale di Cinematografia presentato alla Festa del cinema di Roma è il fondamentale Sei donne per l'assassino di Mario Bava. Del film e del padre abbiamo parlato col regista e scrittore Lamberto Bava.

Il secondo dei restauri del Centro Sperimentale di Cinematografia presentato alla Festa del cinema di Roma riguarda Sei donne per l’assassino, uscito nel 1964, uno dei film giustamente più celebri di Mario Bava, che ha anticipato i canoni del giallo e suscitato l’ammirazione incondizionata di celebri registi come Martin Scorsese, Joe Dante, Tim Burton e moltissimi altri. Per l’occasione del ritorno sul grande schermo di questa meraviglia in Technicolor, con la supervisione della color correction ad opera di Lamberto Bava, abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata telefonica col figlio del grande regista, sempre disponibile a parlare del padre e del suo lavoro. Lui stesso, con l’ultimo film (titolo provvisorio Twins) con Gérard Depardieu, montato ma bloccato in pastoie produttive e di diritti - “non uscirà mai”, ci dice rassegnato ma senza troppe amarezze – da un po’ di tempo si dedica alla scrittura, lasciando il set, tradizione di famiglia, al figlio Roy, che di recente ha incontrato in Sicilia proprio Scorsese, produttore del documentario sugli antichi naufragi e felicissimo di collaborare col discendente della talentuosa famiglia (non dimentichiamo che Eugenio Bava, padre di Mario Bava, è stato un grande scenografo, scultore e direttore della fotografia).

Quando Mario Bava girava Sei donne per l’assassino, il figlio Lamberto era poco più che adolescente e non aveva ancora iniziato a collaborare col padre (lo farà due anni dopo l’uscita di questo film, come terzo assistente nel bellissimo Terrore nello spazio). Ma fu probabilmente proprio questo set a far nascere in lui una passione fino ad allora latente, come ci racconta.

Fino a una certa età non avrei mai pensato di fare cinema. Anche perché da bambino ero abbastanza timido, quindi quando mio padre mi portava sui set ero impaurito, puntavo i piedi e cercavo di non andarci. Però come spettatore sono sempre stato appassionato, non so se per motivi di DNA, di tutto quello che era fantastico e horror e una sera andai a trovare mio padre a Villa Sciarra, dove giravano le scene del giardino dell’atelier, e dove nella prima scena moriva una ragazza. Ricordo che su un cambiamento di luci verso mezzanotte ero seduto su una panchina e nel buio, coi grilli e il vento leggero, perché era estate, cominciai a vedere accendersi una luce poi un’altra, proprio l’effetto del cinema, e lì pensai forse per la prima volta che mi sarebbe piaciuto far parte di questo mondo.

Sempre di quel set di oltre 60 anni fa, Lamberto Bava ricorda che quella stessa sera “c’era l’assassino, che era Freddy Unger, che era il capo degli stuntmen, che poi ha lavorato anche con me, che aveva i guanti neri, questa specie di calza che gli copriva il viso e non si riconosceva, il cappello... che era un po’ la codificazione di quello che è stato poi il cinema giallo all’italiana, che a quei tempi si chiamava thriller, visto che all’epoca la parola giallo era associata ai Gialli Mondadori. A mio padre piaceva raccontare certe cose, ma non faceva distinzioni di genere, non guardava se era horror o thriller". Chiunque abbia visto i film di Mario Bava, resta colpito dall’uso della luce e dei colori, che in Sei donne per l’assassino diventano protagonisti oltre che sfondo della storia. Lamberto dice, ricordando l’accoglienza un po’ acida della critica nostrana dell’epoca:

A quei tempi i cattivi li chiamavano “i coloretti di Bava”. Io ancora oggi quando vedo in televisione un film in bianco e nero capisco subito dopo due inquadrature se è un film di mio padre perché aveva un modo di illuminare che era unico, che poi ha portato sul colore. Lui ad esempio sui film che definiamo di paura, non amava il grigio. Doveva essere nero ma con dei tagli di luce che quando li prendevi vedevi bene, mentre il grigio ti fa diventare tutto di un certo colore, appiattisce e non c’è più l’effetto che vuoi dare, quindi ha utilizzato poi questi colori meravigliosi che poi sono stati ripresi da tanti grandi. Ricordo ancora, soprattutto per i film successivi, che c’erano dei tipi di gelatina, c’era la scelta tra molte, tutte di colori cangianti, celestina, viola, verde, arancione. In un mio film avevo cercato di mettere dei colori che cambiavano e diventavano più accesi come il delirio dell’assassino prima che uccidesse, anche questo lo devo a questa formazione.

Ci chiediamo come sia stato rimettere le mani sul lavoro di un artista e di un padre tanto amato, che per Lamberto Bava è ancora vivo, tanto che parla spesso di lui al presente.

Per me tutto quel che ricorda mio padre è una cosa di grande affetto, un genitore così era difficile pensarlo a quei tempi. Era un amico, io avevo una grande libertà, non c’era mai coercizione, mio padre era una persona che stava molto avanti agli altri e in questo senso ero invidiato dai miei compagni di scuola. Non ci ho propriamente rimesso le mani, sono solo stato alla proiezione di color correction e ho detto secondo me quale era il punto più chiaro o più scuro, rivedendo il film. A parte quello che abbiamo detto sul fatto che abbia anticipato certi canoni del giallo, per me è sempre un film personale, già dai titoli di testa con gli attori che sembrano manichini come quelli dell’atelier, con questa loro spersonalizzazione. Si dice che mio padre non amasse gli attori, e non è vero, in questo film però c’è una spersonalizzazione dei personaggi che sono visti come manichini e lo dice già coi titoli. Poi il film chiaramente ha i suoi anni, ma ha tante cose che lo rendono non dico attuale ma sicuramente da ricordare. Joe Dante ha detto “Non si può valutare Mario Bava per un unico film, ma per tutte le intuizioni che ha avuto in ogni suo film”. E questo mi conforta. Quattro o cinque anni fa ho rivisto a Cannes in versione restaurata Terrore nello spazio e i colori del restauro mi sembravano superiori a quelli d’epoca. Una volta però si facevano le copie dei film e quando il regista e l’operatore avevano visto la prima poi le altre si facevano un po’ di corsa e può darsi che ci fosse qualche discrepanza. Io ho sempre nel cervello “ma papà come l’avrebbe fatta?”, cerco sempre di avere questo scrupolo e di non prevaricare.

Nonostante la violenza di certe scene, mai compiaciuta, Mario Bava come molti autori di film di genere era la persona più pacifica del mondo, dotato di una grande ironia e affabilità, che non si portava mai il lavoro a casa.

Come persona era una persona molto dolce, sui suoi set non si urlava mai perché lui era il primo che amava lavorare con allegria, era sempre allegro, con una strizzata d’occhio, se guardi le sue foto non ce n’è mai una in cui non abbia un’espressione particolare. Ma amava anche fare questi film proprio perché erano fuori dal comune. Io ho anche una sorella più grande che ha fatto l’architetto e la scultrice come mio nonno, ma devo dire che a casa sì, raccontava alcune cose come tutti, ma all’epoca al cinema si lavorava parecchio, fino ad una certa età mi ricordo che lo vedevo qualche domenica e ricordo ancora i telegrammi che si usavano a quel tempo: “arrivato bene, baci Mario”. Quando era fuori faceva qualche telefonata, ma sempre molto sintetica, un’abitudine che ho preso anch’io (a parte questa intervista).

Ricordiamo Mario Bava anche come grande inventore di effetti speciali, che ha terrorizzato i più grandi di noi con l’episodio di Polifemo nell’Odissea televisiva di Franco Rossi, di cui Lamberto Bava ci dice: "Lì c’ero ma c’erano ben altri mezzi, produceva De Laurentiis e ricordo che per l’episodio di Polifemo girammo 8 settimane e c’erano cose di enorme difficoltà da realizzare perché non esisteva la computer grafica. Direi per fortuna in alcuni casi, perché per me la computer grafica e la paura non vanno a braccetto, lo capisci subito quando è una cosa appiccicata lì. Ci ho anche scritto un trattato. Nell’episodio di Polifemo c’erano cose a quei tempi incredibili e difficilissime da fare che mio padre faceva con la sua semplicità, le rendeva semplici".

Prima di salutarci, Lamberto Bava ci racconta qualcos’altro su Sei donne per l’assassino:

Mio padre, che all’epoca fu accusato addirittura di sadismo e misoginia, era una di quelle persone che non hanno questo problema, non se lo poneva neanche perché gli era del tutto estraneo. L’unica cosa che rivedendo il film e ripensandoci ho notato già da tempo, è che le modelle nel film non erano perfette, ma erano tutte sempre un po’ sgradevoli, non erano meravigliosamente femminili, soprattutto per due o tre di loro ho avuto questa sensazione. Poi c’è tutta un’epoca, coi vestiti, le acconciature… Il protagonista Cameron Mitchell era un grande amico di mio padre, tanto che hanno fatto insieme mi sembra tre film, e ricordo che lui mi raccontava che sul set con Eva Bartok non si erano amati. Avevano l’unica scena d’amore del film da girare il primo o il secondo giorno, papà era un po’ perplesso pensando che i due non si conoscevano e dovevano iniziare da lì, ma poi si è detto che erano attori professionisti e non avrebbero avuto problemi. Poi nel corso delle riprese è venuto fuori che non si sopportavano, per cui ha detto, meno male che l’abbiano girata subito!

Non vi spoileriamo niente su una trama a orologeria, scritta da Bava con Marcello Fondato e Giuseppe Barillà (Ubaldo Terzano alla fotografia, con le splendide musiche di Carlo Rustichelli), dove tutti sono sospettati e sospettabili e con un bellissimo colpo di scena finale, ma siamo certi che rivedendo o vedendo per la prima volta Sei donne per l’assassino sul grande schermo resterete tutti incantati dall’arte di questo nostro regista che non si dava arie ma ha fatto scuola a tutto il mondo. Per questo la nostra riconoscenza va sempre a Mario Bava, al Centro Sperimentale di Cinematografia che ha scelto il film per il restauro e a Lamberto Bava per la simpatia, la disponibilità e l’orgoglio che giustamente prova per tanto padre, di cui tiene vivo il ricordo.