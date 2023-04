Scordato: la nostra intervista a Rocco Papaleo e Giorgia, inseparabili anche fuori dal set

Interviste Cinema

Al Bif&st 2023 abbiamo incontrato Rocco Papaleo e Giorgia, protagonisti del quarto film da regista dello stesso Papaleo, che è stato presentato in anteprima proprio al festival. Dal 13 aprile sarà solamente in sala, ma nella nostra intervista potrete avere un assaggio di quel che vedrete.

Si intitola Scordato la quarta prova da regista di Rocco Papaleo, e non allude a un uomo dimenticato, abbandonato a sé stesso. Il personaggio principale del film, che si chiama Orlando ed è interpretato dallo stesso Papaleo, è infatti un accordatore di pianoforti, e quindi Scordato si riferisce al suo non andare a tempo con la vita, a un rumore (interno) di fondo che non se ne va più via.

Dopo Basilicata coast to coast, Una piccola impresa meridionale e Onda su onda, Papaleo si inoltra nel territorio della commedia amara per parlare di solitudine, sentimento che per il protagonista del film è causato da una lontana tragedia familiare, mentre per Rocco ha coinciso con i duri giorni del lockdown. Questo dato autobiografico dona grande profondità a Scordato, in cui c'è una fisioterapista che cura anche l'anima e che ha il volto della cantante Giorgia, qui al suo debutto come attrice.

Sia Giorgia che Rocco Papaleo hanno accompagnato Scordato al Bari International Film Festival & Tv, dove il film è stato presentato in anteprima. Abbiamo avuto il piacere di intervistarli, accorgendoci di quanto si vogliano bene anche fuori dal set.

Scordato, che quindi tratta di un uomo che ha una contrattura emotiva oltre che fisica, arriva in sala il 13 aprile distribuito da Vision Distribution.