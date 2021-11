Scompartimento n. 6: il regista finlandese Juho Kuosmanen ci parla del suo premiato film

Interviste Cinema

Arriva al cinema il 2 dicembre con Bim distribuzione Scompartimento n.6, il film che ha vinto il Gran Premio della Giuria a Cannes e che la Finlandia ha scelto per rappresentarla agli Oscar. Abbiamo incontrato il regista Juho Kousmanen, durante un tour di presentazione del film in Italia.

Tratto dal romanzo omonimo di Rosa Likstrom, pubblicato in Italia da Iperborea, ma liberamente adattato dal regista, Scompartimento n. 6 ha conquistato il pubblico al festival di Cannes, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria ed è stato scelto dalla Finlandia per rappresentarla agli Oscar. Il 2 dicembre il film arriverà al cinema distribuito da Bim e per l'occasione Yuho Kousmanen (già autore di un bel film, molto diverso da questo, La storia di Olli Mäki) ha fatto un tour (ovviamente in treno) nella nostra penisola. Abbiamo potuto incontrarlo, anche se purtroppo ci sono stati problemi di comunicazione, dovuti al fatto di dover utilizzare un interprete dal finlandese. Qualcosa di interessante sul suo film, comunque, è venuto fuori, come l'elogio della lentezza che solo i treni a lunga percorrenza, con i loro scompartimenti chiusi, assicurano al viaggiatore, permettendogli di fare molte scoperte sugli altri e su se stesso.

La trama di Scompartimento n. 6

Una ragazza finlandese, Laura (Seidi Haarla) parte da sola da Mosca per un lungo viaggio in treno, che avrebbe dovuto fare con la sua compagna russa. È diretta nella zona più gelida dell'ex Unione Sovietica per arrivare a Murmansk e vedere coi suoi occhi i petroglifi, antiche incisioni su pietra. Nello scompartimento numero 6 non è sola, ma deve condividere la quotidianità scomoda del treno, giorno e notte, con un giovane minatore piuttosto invadente e fastidioso. Il lungo tragitto porta i due, completamente opposti tra loro, per cultura, carattere e ideali, a una convivenza durante la quale faranno incontri improbabili. Nonostante le loro differenze, che inizialmente sembravano abissali, i loro destini finiranno per legarsi e trovare l'uno nell'altro quel profondo desiderio di connessione umana, da entrambi tanto agognato.