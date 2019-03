Scappo a casa: video intervista con Aldo (temporaneamente senza Giovanni e Giacomo)

In una pausa concordata con i colleghi di sempre Giovanni e Giacomo, Aldo Baglio porta al cinema una commedia di cui è co-sceneggiatore e protagonista per la regia di Enrico Lando. Scappo a casa è la storia di un uomo con uno stile di vita fatto di selfie, donne occasionali e un'immagine di sé da curare sopra ogni altra cosa. Per chiudere il quadro è anche razzista, ma ciò che lo aspetta potrebbe far crollare tutte queste certezze. Quando si ritrova a Budapest senza documenti, senza soldi e senza telefono inizia la sua odissea. Scambiato per un tunisino, non gli resta che la fuga on the road insieme a un gruppetto di immigrati africani per tentare di ritornare a Milano.

Qui sotto l'intervista con Aldo e più in basso il trailer del film. Scappo a casa sarà nei cinema dal 21 marzo distribuito da Medusa.



Scappo a casa: La nostra intervista esclusiva a Aldo - HD



Scappo a casa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD