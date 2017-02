Rosso Istanbul: la nostra intervista a Ferzan Ozpetek e al protagonista Halit Ergenç

Dopo otto film girati in Italia, suo paese d’elezione, Ferzan Ozpetek torna nella città in cui è nato e la sceglie come ambientazione di Rosso Istanbul, trasposizione dell'omonimo romanzo che ha scritto nel 2013. Nel passaggio dal libro al film diverse cose sono cambiate, a cominciare dal numero dei protagonisti e dal mestiere dell’artista che ripensa al proprio passato guardando con incantata dolcezza il Bosforo. Di queste variazioni e dei toni del film ci parla il regista in una videointervista a cui ha partecipato anche l'attore Halit Ergenç, volto piuttosto noto in Turchia.