Rocketman: Taron Egerton e il suo Elton John - Intervista esclusiva

Dopo la presentazione in anteprima al recente Festival di Cannes, è arrivato oggi, 29 maggio, nei cinema italiani Rocketman, una fantasia musical con elementi biografici sulla vita piena di eccessi di Elton John, interpretato (anche per la parte cantata) da un sempre più bravo Taron Egerton, che abbiamo avuto il piacere di intervistare in esclusiva a Londra.



Ti piace cantare le canzoni di Elton John?

Sì. Parte della gioia di questo processo è stato l'elemento del canto. È un musical, canto molte delle sue canzoni, e sono sempre parte della performance, ci sono alcuni momenti di solitudine o una qualsiasi altra cosa e comincio a cantare. È stato grandioso. Amo cantare. È stata una vera e propria curva di apprendimento, ho sempre cantato, ma non ho mai avuto così tanto da chiedermi… Mi sembra di aver imparato molto.



Come ti sei sentito il giorno prima che andasse in onda il trailer del film? Ti presenta al mondo come Elton John.

È sconvolgente, immagino ... Per interpretare un cantante, la gente associa ovviamente il suono più che la recitazione. Quando Jamie Foxx ha interpretato Ray (Charles), hanno usato la voce di Ray. Quando Rami Malek ha interpretato Freddie Mercury, hanno usato la vera voce di Freddie. Quindi provo un po’ di ansia perché ho cantato tutto io. Sono ansioso rispetto a quanto le persone mi “accetteranno”, in qualche modo. Non sarò mai Elton John. Ma il nostro film non è davvero un film biografico. Sarà sempre più un'interpretazione e una versione su Elton. Immagino che la cosa più vicina, in questo senso, sia probabilmente I’m Not There, il film su Bob Dylan con Cate Blanchett. Sarà sempre e solo la mia opinione su di lui. Per certi versi la mia ansia deriva dal giudizio della gente. Quando si interpreta un’icona significa che la maggior parte della persone ha una proiezione, si sente autorizzata ad averne una, di idea propria. Quella che mostro è la mia idea.



Avresti voluto farlo senza dover cantare?

No, no. Affatto. Credo che ... il canto riguardi l'espressione e penso che sia più interessante ascoltare qualcuno che si esprime anche male, piuttosto che sentire qualcun altro che esprime qualcun altro. Spero di essermi spiegato.. L'elemento del canto non era tutto, certamente, ma è una gran parte. Elton è un personaggio affascinante. Non ero nervoso nel farlo, ma per la reazione della gente. Non so davvero come fare un’imitazione, e non lo è, ovvio. Non fraintendermi, ho provato ad andare oltre, spero che quando sorrido sembro Elton, e quando canto, vedrai il mio sopracciglio danzare un po’, ma non è un'imitazione. Ci sono performance che sono impersonazioni totalmente accattivanti, ma questa è una cosa diversa. Quello che cerco di fare è qualcosa di personale. Non è un film sulla vita pubblica di Elton, non riguarda il concerto, è un film su ciò che stava accadendo nelle 24 ore prima del concerto. Non ci sono filmati per questo, non c’era YouTube. Sono io che sto riempiendo gli spazi bianchi. E spero vi piaccia.



Negli ultimi 5 anni hai realizzato progetti molto diversi per dimostrare quanto tu sia versatile.

Sì è vero, ma sono attratto da ciò che mi piace, e io sono attratto da ciò che è diverso. Non è solo una questione di business, è questione di attrazione. Quello che sentivo di aver avuto con il primo Kingsman, di essere messo in mano a dei favolosi talenti professionisti che mi hanno fatto sembrare assolutamente favoloso, mettendomi in abiti incredibili, ed essere presentato al mondo come questo pacchetto di perfezione, mi ha fatto paura. Non è proprio quello che mi sento. Alcuni lo fanno molto bene, the Rock è l'epitome del ragazzo d'azione, sembra sempre grande e sempre carismatico, ogni mossa è considerata. Non è quello che sono io. Io sono molto più rozzo. Immagino che non volessi essere un marchio formulato, volevo essere diverso. Ecco perché volevo interpretare Eddie the Eagle. La decisione che ho preso è stata quella di non rimanere mai in un posto troppo a lungo, nella speranza che significhi che potrò avere una carriera interessante con un certo grado di longevità. Questa è la misura della mia pianificazione.

Questo ruolo è una persona reale, puoi leggere molto su di lui. C'è qualcosa che hai deciso di prendere nella tua vita da Elton?

Penso ... (lunga pausa). Questa è una domanda piuttosto difficile. È una persona che ha vissuto un sacco di turbolenze, credo. Ma non on credo sia molto facile imparare dagli errori degli altri. Imparare dagli altri richiede molta saggezza e il senno di poi. Questo è il motivo per cui penso che, quando avrò dei figli, probabilmente li lascerò liberi. Perché, anche se mi piacerebbe che i miei figli imparassero dai miei errori, quando ciò accade, non penso che sia la natura umana. Non so cosa ho imparato da lui, ma posso dirti quello che ammiro in lui: la giustapposizione tra la sua potenza, forza, pulsione e creatività, e la sua innocenza di bambino. C'è una meravigliosa dualità: questo ti offre l'opportunità di essere questo tipo di forza creativa non legata, ma anche fragile in molti modi. Forse non così tanto ora, è una persona solida. Ma penso che ci sia stato un tempo in cui era una persona fragile e vulnerabile. C'è così tanto da ammirare in lui: la sua filantropia, ma voglio dire, ora sembra una parola d'ordine del c***o da dire su qualcuno. Ammiro la sua franchezza, il suo umorismo, il suo talento. Ho avuto la fortuna di andare a stare con lui per un'estate, mi ha lasciato leggere i suoi diari degli anni '70. Mi sono seduto vicino al lago con la mia ragazza e ho letto i suoi diari. Ci sono cose come "Mi sono svegliato stamattina, ha fatto il bucato, ho scritto “Hunky Cat". Questo è tutto. È una cosa pazzesca c***o. Sembra una cosa molto grandiosa da dire, ma essere parte di quest’eredità, che per un verso credo sarò ...



Deve esserci stata molta fiducia da parte sua.

Sì, e lui è stato molto disponibile. In un modo per cui gli sono molto grato. David (Furnish) veniva sul set, e anche lui è stato molto (pausa) rispettoso. David è un creativo e una persona molto sensibile e sa che l'avrei trovato “di troppo”. C'è stato un giorno in cui è venuto con i suoi figli e io ero in ... pieno trucco e costume, dell'ultima fase del film quando Elton ha circa 40 anni. E i bambini mi guardavano, e io li salutavo, Ciao ragazzi!. È stato molto strano, vedere questi ragazzini che mi guardavano mentre io sembravo il loro papà, è bizzarro.



Stai interpretando la storia dark di qualcuno che ha abusato molto di se stesso.

Quello che posso dire è un film su qualcuno che va in riabilitazione. Questo è ciò che il film è. E che viene usato come un modo per raccontare la sua vita. Non puoi Disneyzzare (Lui dice disneycation..) sempre tutto. È intrinsecamente la storia di qualcuno nel punto più basso della sua vita, ma è anche una celebrazione dell'eredità di Elton.. E non in versione edulcorata. È intrinsecamente un film su qualcuno che combatte alcolismo e tossicodipendenza facendo i conti con alcuni momenti più difficili della sua vita. Rendersi conto che l’abuso non ti fa essere una bella persona educata, ma non per questo cattiva. Sei solo umano. E il mio lavoro è quello di umanizzarlo, per cercare di renderlo tridimensionale e spiegare perché, forse, qualcuno ha una reputazione tempestosa.



È anche un film sulla relazione tra Elton John e John Reed.

Questo è in realtà uno dei pezzi meno interessanti del film, puoi lasciare il film e dimenticare che Richard Madden ci sta dentro. Questo film è l'esperienza più piacevole che abbia mai avuto e ciò è in gran parte dovuto al coinvolgimento di Richard. È l'attore di supporto più meraviglioso, e così Jamie Bell. Richard lo ha reso speciale: è il più grande ed è una parte molto importante del film, perché rappresenta la radice di molte difficoltà di Elton. Sospetto che sia stato il caso nella vita reale. Per quanto riguarda i nostri personaggi, Richard è appena arrivato in una performance incredibile, affascinante, allettante, ma in definitiva, sto parlando del personaggio del film, è qualcuno che è moralmente un po’ vacuo. Richard era semplicemente la persona più meravigliosa sul set. Ed è il migliore amico che ho fatto nel 2018. Lo amo fottutamente. Ho visto le nostre scene e devo dire che ne sono estremamente orgoglioso.

Hai dovuto fare un corso intensivo di pianoforte?

Si certo, e, attenzione, *spoiler*, non sono sempre io che suono il pianoforte nel film. Non posso assolutamente suonare il piano come Elton John, ma mi sono sforzato al massimo ed ho studiato moltissimo per cercare di sembrare lui il più possibile. Ma la voce è la mia. Non c’è nessun pezzo cantato da Elton nel film. In realtà proprio il fatto che sapessi cantare mi ha portato a tutto questo: Matthew Vaughn ha scoperto che potevo cantare, e quando Elton è stato coinvolto in Kingsman 2, mi ha chiesto un giorno se fossi interessato ad interpretare Elton John. Ecco come è successo. Come uomo mi ha sempre interessato. Quello che Matthew non sa però è che più di un anno fa avevo chiesto al mio agente se Tom Hardy fosse ancora coinvolto nel progetto. Perché ero convinto che fosse un ruolo che potessi fare io. Non per il canto in sé ma perché sentivo che avevamo delle cose in comune a livello di personalità. Ci sono sentimenti estremi in me come in Elton, posso essere timido e silenzioso e avere scoppi di grandissima personalità, e allo stesso tempo sono piuttosto vulnerabile. Esattamente come credo possa essere lui. Certamente ne ero intimidito e impaurito, ma sentivo che era un ruolo che potevo fare.



Le canzoni le avete registrate sul set?

Alcune le abbiamo registrare live, come Your Song, e Goodbye Yellowbrick Road. La prima parte di I'm still standing, è live, quello che non è dal vivo sono i pezzi ballati. Hai un centinaio di persone che lavorano su una pista. Abbiamo usato una varietà di tecniche. Lo so, è molto di moda essere puristi in queste cose e dire, Abbiamo fatto tutto dal vivo. Noi non n l'abbiamo fatto e non penso che sia il modo più utile di fare le cose quando parliamo di cinema.



Come è stato il vostro rapporto sul set?

[Elton] Sa esattamente cosa sta succedendo nella musica in questo momento, è ben informato. Abbiamo passato abbastanza tempo insieme che posso dire tranquillamente che il film ormai è fuori dal nostro rapporto, e posso dire che siamo buoni amici. Perché mi ha fatto entrare nella sua vita e non mette su uno show per me ogni volta. A volte abbiamo passato del tempo insieme mentre lui faceva le parole crociate, per tenersi in forma mentalmente, dice, mentre io leggevo un libro. Gli voglio davvero molto bene, e mi sento fortunato ad averlo. Vorrei che tutti si innamorassero di nuovo di lui guardando questa storia.



Riesci a capire perché qualcuno che ha successo nello showbiz soccombe alle droghe?

Sì. È ovunque. È dappertutto, non c'è via di fuga nel settore dell'intrattenimento, ci sono molte persone molto espressive, emotive e vulnerabili. Cantanti, attori, artisti: tutti sentiamo il bisogno di trasmettere qualcosa sulla nostra esperienza del mondo. Significa che ti metti là fuori. Ora, ciò che accade come risultato di esporsi attraverso la tua arte, è che diventi il ​​centro dell'attenzione delle altre persone. Può essere piuttosto intenso, ti sembra che ci sia un riflettore su di te. Le persone scriveranno su di te e diventerai il punto focale, e ciò richiede che tu sei allo stesso tempo molto vulnerabili ma con una pellaccia robusta. È davvero difficile da fare. Elton John è stato Elton John negli ultimi 50 anni, è uno dei più famosi per decenni. La pressione che ne deriva… posso capire completamente perché la gente lo fa. Quando esco da queste interviste, io torno al mio appartamento ma non posso stare fermo, vado in giro e devo fare cose e chiamare le persone. Mi sembra una conversazione, ma mi sto ancora esibendo. Sto cercando di essere genuino, non sto cercando di creare una versione non veritiera, ma sto ancora trasmettendo una versione di me stesso attraverso la qualità delle prestazioni. Ed è davvero fottutamente difficile discuterne: non vai a casa a sederti e leggi un libro. Non posso farlo. Quello che molte persone fanno, penso, è bere o drogarsi o uscire e mettere quell'energia in un club o in un pub. Va bene per un po’, ma non è sostenibile. Sto parlando dell'esperienza di un junket, immagina di cantare o suonare in Madison Square. A questo punto, Elton John, che forse non ha avuto il miglior rapporto con sua madre, (io quando io ho dei problemi, chiamo mia madre, ed è razionale, sana e funzionale e normale ed è molto saggia). Non so se l'abbia avuto con sua madre e le persone della sua vita. Investi tutto nella tua nuova vita a L.A., e tutti mettono costantemente cocaina e champagne davanti a te, come ti proteggi? Non sono Elton John. Era talmente coinvolto in quello stile di vita da dover andare in riabilitazione, e questo lo ha salvato. E questo è il nostro film: parla di Elton John che si salva.



Dexter (Fletcher - regista) in Eddie the Eagle ha detto che la tua performance è al 10% la realtà e al 90% fantasia. Questa volta?

Questa idea di diventare qualcun altro ... Non puoi incanalare qualcuno. Sono un attore e creo un personaggio ed elementi di esso. Ma l'idea di incanalare qualcuno è un inutile mossa del marketing. Non penso che esista. Tutto ciò che posso fare è creare un personaggio che evochi la sensazione di ciò, ora con Elton mi sento incredibilmente personalizzato perché mi preoccupo di lui, della sua musica e della sua eredità. Ma io non sono più lui di quanto possa essere una cavalletta.