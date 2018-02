Ritratto d'artista: video intervista a Stanley Tucci regista di Final Portrait

Se come attore tutti lo conosciamo, spesso per ruoli da caratterista di lusso, come ne Il diavolo veste Prada o Amabili resti, per cui ottenne una nomination all'Oscar, non altrettanto nota è la carriera come regista di Stanley Tucci. Arrivato al quinto film, tutti progetti rigorosamente personali e indipendenti, esce ora nelle sale Final Portrait, il suo progetto più ambizioso, con Geoffrey Rush nei panni dell'artista svizzero Alberto Giacometti e Armie Hammer come il suo amico, lo scrittore James Lord, che per un paio di settimane, nel 1964, posò con l'amico per un ritratto.

Ne abbiamo parlato con Stanley Tucci in questa video intervista, realizzata nel corso della sua trasferta romana. Ascoltiamolo insieme.