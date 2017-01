Rimetti a noi i nostri debiti: interviste sul set con Giallini, Santamaria e il regista Morabito

Durante l'ultimo giorno di riprese in un locale di Via Ostiense a Roma, abbiamo avuto modo di incontrare sul set il regista Antonio Morabito e gli attori Claudio Santamaria e Marco Giallini. Il titolo del film è Rimetti a noi i nostri debiti e racconta la storia un uomo, (Santamaria) che perde il lavoro e subisce un’aggressione commissionata dai suoi creditori. Capisce che l’unico modo per risollevarsi dai guai in cui si è cacciato è lavorare per loro, diventando lui stesso un esattore. Affiancato da un esperto del settore, che ha il volto di (Giallini), dovrà lavorare gratis fino a quando il debito sarà estinto.

Il film viaggia a metà tra il dramma e la commedia nera e, a tal proposito, abbiamo chiesto agli intervistati di raccontare quale sia l'ambiguità di questa storia. Più in basso, due miniclip del backstage. Rimetti a noi i nostri debiti non ha ancora una data di uscita, ma potrebbe arrivare in sala il prossimo maggio.