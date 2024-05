Ricchi a tutti i costi, intervista con i protagonisti: "attori mentalmente instabili" e "la poesia degli insulti"

Interviste Cinema

Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Claudio Colica e Dharma Mangia Woods parlano della nuova commedia Ricchi a tutti i costi, dal 4 giugno su Netflix.

Ritorna sullo schermo la famiglia Delle Fave che avevamo conosciuto nel 2022 con Natale a tutti i costi. Dal 4 giugno su Netflix sarà disponibile la seconda avventura intitolata Ricchi a tutti i costi. La famiglia, naturalmente, avrà gli stessi volti della storia precedente, ovvero quelli degli attori Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Claudio Colica e Dharma Mangia Woods. È sempre Giovanni Bognetti a scrivere e a dirigere il film che porta i personaggi a Minorca nel tentativo di salvare la viva nonna dalle grinfie di delinquente che vuole sposarla e mettere le mani sull'eredità di famiglia. Fioretta Mari e Ninni Bruchetta interpretano questa improbabile e spassosa coppia.

Abbiamo intervistato i quattro attori della famiglia Delle Fave per parlare del fatto che gli attori siano "mentalmente instabili" (come dice un personaggio nel film), di domande fuori luogo ricevute e di insulti e improperi che rasentano la poesia. Rispondono qui sotto De Sica, Finocchiaro, Colica e Mangia Woods



Ricchi A Tutti I Costi: La nostra intervista a Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica - HD

Ricchi a tutti i costi: trama e trailer della commedia in arrivo su Netflix