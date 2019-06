Restiamo amici: Antonello Grimaldi e Alessandro Roja in una truffa senza prendersi troppo sul serio

Una truffa fra amici è al centro del nuovo film di Antonello Grimaldi, che si cimenta con un genere classico del cinema, pensando più a riferimenti come “Ocean’s 11 e seguenti”, che ad altri come La stangata. “Uno di quei film in cui sai già che andrà male”, ha detto il regista incontrando la stampa, “ma la cosa che ti interessa è rimanere amico, dall’infanzia all’età adulta, per divertirti, come quando rubavi le mele da piccolo”.

Restiamo amici è infatti il titolo del ritorno al cinema di uno dei registi televisivi più prolifici, a dieci anni di distanza dal suo maggior successo, Caos calmo.

Il regista sardo, attualmente presidente della Sardegna Film Commission, non può che riconoscere il ruolo cruciale di queste realtà che negli ultimi anni hanno reso sempre più vario il nostro cinema, non più limitato a due camere e cucina a Roma, magari in uno studio, e ha pensato bene di far visita a una realtà come quella del Trentino, “da buon sardo subisco la fascinazione delle montagne, mi sembrano un altro mondo. Qui non avevamo Clooney o Damon, ma tre nostri bravi attori affiatati. La scena che preferisco è una, verso la fine, in cui si prendono a schiaffi come dei bambini alle elementari. È il loro modo di scherzare, tipico di chi ha grande confidenza”.

A proposito di amici, si conoscono da tempo i protagonisti della storia, intorno ai quali si muovono molti personaggi di contorno. Sono Alessandro (Michele Riondino), un pediatra di quarant’anni che vive con il figlio adolescente, Luigi, detto Gigi (Alessandro Roja), l’amico di sempre che vive in Brasile. Insieme a loro l’elegante e sistemato Leo, con famiglia e tutti gli annessi e connessi di rispettabilità borghese, interpretato da Libero De Rienzo.

Parlando della location, una Trento luminosa e affascinante, Grimaldi si è stupito dell’assenza delle tende, “come in Norvegia o nel grande nord, neanche nei bar o all’università, tanto che ho giocato molto con il fatto che da fuori puoi vedere dentro, e viceversa. Poi, ma chi lo sapeva che in città c’era una funivia vera e propria? Poi vorrei sottolineare come, nonostante sia una classica storia di amicizia virile, i tuoi femminili sono quelli che segnano le svolte della storia. Quell’amicizia mi ha fatto pensare ai tempi d’oro della commedia all’italiana. Fosse stato girato qualche decennio fa, in questo film il ruolo di Alessandro sarebbe stato interpretato da Vittorio Gassman, Gigi da Nino Manfredi e Leo da Ugo Tognazzi; sempre con le dovute proporzioni, si intende”.

Parlando di Gigi, cioè Roja, così lui stesso dimostra di aver amato il suo personaggio. “Nella sceneggiatura mi piaceva il lato cialtrone sempre presente. Nonostante le sue nobili origini, è messo sempre davanti a tutto. Mi ha fatto innamorare di Gigi, mi sono divertito molto a farlo, ho ritrovato delle dinamiche tipiche delle amicizie reali, a tutti capita di avere in un gruppo di amici persone dal carattere e l’etica diversissimi uno dall’altro, ma l’affetto è così radicato da sembrare naturale il loro frequentarsi in armonia. Mi sembrano l'eredità di vecchi personaggi del cinema italiano come il conte Mascetti, una di quelle persone che hanno vissuto con un tenore molto alto, ma si travano decaduti, pur portsndodo dietro le loro abitudini"

Restiamo amici sarà presentato la prossima settimana al Sardinia Film Festival di Sassari, prima di uscire nelle sale il 4 luglio per 01 Distribution.