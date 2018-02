Red Sparrow: la nostre interviste esclusive a Jennifer Lawrence, Joel Edgerton e Matthias Schoenaerts

Arriva domani, 1 marzo, nei cinema italiani Red Sparrow, lo spy thriller tratto dall'omonino romanzo di Jason Matthew, edito in Italia DeA Planeta Libri.

Protagonista del film è Jennifer Lawrence - diretta nuovamente dal regista di Hunger Games Francis Lawrence - nei panni della ballerina Dominika Egorova, reclutata nella "Sparrow School", un servizio di intelligence russo dove viene educata a diventare una letale amante e seduttrice, ad usare il suo corpo come arma per uccidere obiettivi indicati dal KGB.



Red Sparrow: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Oltre alla Lawrence, il film vede nel suo ricco cast nomi di grande prestigio come Jeremy Irons, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker, Joel Edgerton e Matthias Schoenaerts.

In occasione della presentazione del film a Londra, abbiamo incontrato il regista Francis Lawrence insieme alla protagonista e ad altri interpreti del film.



Ecco le nostre interviste esclusive a Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts e al regista Francis Lawrence: