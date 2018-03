Ready Player One: "Lavorare con Steven Spielberg? Un sogno che diventa realtà"

Mancano pochi giorni all'uscita nei cinema italiani, il 28 marzo, di Ready Player One, il nuovo atteso film di Steven Spielberg tratto dal romanzo best seller di Ernest Cline. In occasione della presentazione del film a Londra, alcuni giorni fa, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare e intervistare uno dei protagonisti adulti del film, Simon Pegg.

L'attore, che ne film interpreta il ruolo di Ogden Morrow, creatore di OASIS insieme a James Halliday, e che aveva già collaborato con Steven Spielberg in Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, ci racconta come è il regista sul set:



Ready Player One: La nostra intervista a Simon Pegg - HD

La trama ufficiale di Ready Player One: