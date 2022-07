Racconto di un mestiere rigenerante: intervista alla produttrice Francesca Cima, ospite di Creuza de Mà

Interviste Cinema

Sotto a un albero frondoso abbiamo parlato a lungo di cinema e del lavoro di un produttore con Francesca Cima, che al festival sulla musica per il cinema Creuza de Mà ha incontrato i ragazzi del Centro Sperimentale di Cinematografia e che ha accompagnato a Carloforte Rigoletto al Circo Massimo.

C'è una piazzetta, proprio al centro di Carloforte, dove i bambini giocano a rincorrersi e gli anziani trascorrono il tempo seduti su una delle quattro panchine circolari in ferro che occupano i quattro angoli a ricordare i bei tempi andati. Ogni panchina circonda un enorme albero di Ficus Magnolide, che protegge dal sole e ospita fra i suoi rami diversi uccelli che nel giorno del Ballo in Piazza volano via alla ricerca di quiete. Nel tardo pomeriggio del penultimo giorno di Creuza de Mà ci siamo dati appuntamento proprio davanti a una delle panchine con la produttrice Francesca Cima, che ha voluto accompagnare sull'Isola di San Pietro un documentario di Enrico Parenti su uno spettacolo di opera lirica allestito in piena pandemia da Damiano Michieletto. Parliamo del Rigoletto al Circo Massimo, un lavoro che incrocia musica, spettacolo dal vivo, cinema e naturalmente l'opera.

In questa prima parte del festival sulla musica per il cinema, Francesca Cima ha avuto modo di chiacchierare con gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia, che le hanno chiesto consigli su come muoversi nel mondo della settima arte. E’ da loro e dal Campus Carloforte che è partita la nostra lunga intervista, lunga perché, quando si ha un interlocutore così intelligente e preciso nelle sue analisi, bisogna approfittarne.

"In questo festival bellissimo che Gianfranco Cabiddu ha costruito" - comincia la produttrice - "rendendolo anche un vero percorso formativo per i ragazzi del Centro Sperimentale, non posso non ricordarmi di quel clima di spinta verso il futuro, e anche di amicizie, di passioni e di condivisione di passioni che ho vissuto io quando studiavo là. Penso che questo progetto di Carloforte sia molto importante, innanzitutto perché è a lungo termine, e poi perché è molto importante portare i ragazzi in una sorta di residenza estiva per far capire loro cosa vogliono fare e per indurli al confronto continuo. A Creuza de Mà, dunque, la storia si ripete. La cosa che è cambiata, rispetto a quando ho iniziato io, è l'estrema rapidità con cui si misurano la vita, il tempo e tutto il resto. Proprio per questo credo che ogni tanto sia assolutamente necessario fermarsi".

Visto che ha ripensato alla sua esperienza di studentessa del CSC, mi piacerebbe sapere qualcosa sui suoi inizi. Quando e come è nato il suo amore per il cinema?

Non è stato un colpo di fulmine ma un processo, perché io vengo dalla provincia, da un piccolo paese in cui c'erano tre cinema. Però, molto vicino, a Pordenone, c'era un cineclub chiamato Cinemazero che è stato la mia casa per tanto tempo. Ovviamente non esistevano le piattaforme, e la formazione avveniva attraverso i cinema, la sala e le rassegne, e in questo contesto mi piace ricordare Vieri Razzini, che è mancato da poco e che è stato il mio maestro in tv con tutte le sue introduzioni di film bellissimi. Poi ho studiato Storia del Cinema e mi sono laureata con una tesi sul musical nel cinema americano, quindi ho fatto domanda per entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Incredibilmente mi hanno preso e così mi sono spostata a Roma. Forse, se mi avessero scartato, avrei continuato a studiare cinema oppure a occuparmi di programmazione di sala, perché già lo facevo a Pordenone. Al Centro Sperimentale ho conosciuto Nicola Giuliano e Carlotta Calori, e la cosa che ha segnato la differenza nella nostra vicenda è stata che, ancor prima che terminasse il corso al Centro Sperimentale, siamo andati dal notaio a fondare la Indigo Film, e in quel momento abbiamo sancito un accordo di cui avremmo raccolto i frutti anni dopo, perché nel frattempo ognuno lavorava per conto proprio, anche perché eravamo dei ragazzi totalmente inesperti. Però, il fatto di avere questa società ci ha concesso più tardi l'opportunità di iniziare a produrre. Abbiamo cominciato dai video industriali e dai cortometraggi. Poi Nicola ha conosciuto Paolo Sorrentino, e con lui è iniziata la nostra vera avventura. La nostra è una bella storia di solidarietà e di amicizia, di ragazzi che si conoscono e portano avanti un progetto comune.

Com'è cambiato il mondo del lavoro rispetto alla metà degli anni '90, e cioè nell'epoca in cui lei è uscita dal Centro Sperimentale? Ci sono più o meno possibilità di trovare un impiego?

Stiamo vivendo un periodo di grande richiesta, sia seriale che cinematografica, e quindi c'è molta offerta e tutti i ragazzi del Centro Sperimentale di Cinematografia trovano lavoro con estrema facilità. E’ una cosa positiva, però c'è il rischio della fretta. Una volta non era così, e ieri sera ho fatto una chiacchierata con gli studenti e ho detto loro: "Prendetevi il tempo giusto per capire cosa volete raccontare e con quale progetto esordire", perché oggi davvero la domanda è cresciuta tantissimo. E’ vero che la sala è in crisi, ed è un grande dolore per me che ci sono cresciuta, ma è anche vero che ci sono tantissimi altri luoghi di consumo di film, e ci sono anche anche molti sostegni, molti fondi pubblici, molti interlocutori, e quindi, in questa estrema velocità ci si può smarrire. Tuttavia a volte le difficoltà servono, perché, quando ogni cosa è semplice, è più complicato trovare la strada giusta.

Perché ha deciso di diventare produttrice?

Ho scelto di diventare produttrice perché ho fatto una tesi sulla produzione, per la precisione sulla Warner Bros., sul sistema di produzione nello Studio System della Hollywood classica. In particolare la mia tesi si concentrava su Darryl F. Zanuck, che era un grande produttore della Warner Bros. Quando sono arrivata al Centro Sperimentale di Cinematografia per studiare produzione, ho scoperto che ovviamente da noi era tutta un'altra cosa. Comunque ho scelto produzione perché è quello che sta dietro a tutto. E’ un mestiere bellissimo e mi sento davvero fortunata a fare questo lavoro che attraversa tutte le componenti del cinema, dalla scrittura alla scelta del progetto. Trovo magnifico veder nascere qualcosa magari da una riga di un articolo di cronaca o da un libro e farlo arrivare fino al pubblico. E’ un processo complesso, molto rigenerante perché ogni volta è completamente diverso e si fanno moltissimi esperimenti. Fare il produttore offre sempre nuove sfide, ed è magnifico accettarle.

Come si è evoluto il mestiere del produttore negli ultimi anni?

Ci tengo a dire che ora nel lavoro di produzione servono molte persone. Adesso ci sono degli ambiti della produzione nuovi. Nicola, Carlotta ed io abbiamo gestito la società per molto tempo. Per vent'anni abbiamo lavorato con pochissime persone, ma adesso siamo più di trenta, e tutti i nostri collaboratori in qualche modo fanno produzione ma con declinazioni diverse: c'è chi si occupa di marketing, chi del reparto editoriale, chi di questioni amministrative o legali e chi di aspetti che hanno a che vedere con la ricerca dei finanziamenti, e quindi il mondo della produzione oggi è decisamente variegato, per questo è un mestiere che mi sento di consigliare

Il percorso formativo si è adeguato a questo processo? Chi intraprende un cammino nell'universo del cinema ha modo di conoscere i registi di un tempo? Sa cosa c'era prima?

Purtroppo non sempre. Il fatto è che abbiamo delle generazioni che sono native digitali, anzi audiovisive, e che quindi ragionano sul racconto audiovisivo di ogni tipo, che sia un video su TikTok, un film o una serie. Quindi si è creato un nuovo linguaggio, però i ragazzi non hanno gli strumenti per decodificare quello che vedono tutto il giorno, e credo che, per dare loro gli strumenti di lavoro, sia fondamentale istruirli su ciò che è accaduto prima. I ragazzi usano il linguaggio audiovisivo quotidianamente, e per fortuna le cose stanno cambiando, perché nella legge Franceschini del 2017 è prevista l'educazione all'immagine nelle scuole, e quindi ci saranno frutti che si coglieranno più in là. L'altra cosa da fare è iniziare a insegnare e ad analizzare la nostra produzione più recente, perché si parla sempre del cinema italiano degli anni '50, '60 e '70, che era grandissimo, non c'è discussione, però oramai sono circa vent'anni che noi della Indigo abbiamo prodotto film che sono stati importanti: quelli di Paolo Sorrentino e di Matteo Garrone, ad esempio. Oggi, se vuoi fare una mostra sui costumi de Il Gattopardo, la puoi fare. Se invece vuoi organizzare una mostra su un film di Garrone, fatichi di più perché non c'è neanche la percezione che sarebbe importante per il pubblico, sia in modo museale che con mostre, far conoscere la recente storia del cinema. All'estero è diverso, per esempio non è difficile trovare un ragazzo francese che conosce Federico Fellini meglio di un ragazzo italiano che magari non ha visto nemmeno un suo film ma vuole comunque fare cinema.

C'è altro di cui ci sarebbe bisogno nel suo ambito professionale o nel mondo del cinema italiano attuale?

Una cosa che di sicuro manca, soprattutto nei film più commerciali, quindi le commedie, è la voce femminile. Qualche miglioramento c'è stato, però il cinema dei grandi film con costi importanti viene affidato quasi esclusivamente a registi uomini. Gli stessi protagonisti di commedie spesso sono uomini e ci sono adesso molte registe donne che però occupano una fetta di mercato molto autoriale. Esistono anche moltissime brave documentariste. Non ci sono registe di commedie né attrici su cui si fa un investimento al livello di budget.

Insomma non abbiamo una Nora Ephron o una Meg Ryan?

Non abbiamo una Nora Ephron né una Kathryn Bigelow. Non voglio fare discorsi sul cinema al femminile, ma desidero parlare di business. Qual è il costo medio dei film diretti dalle donne? C'è un film sopra i dieci milioni di costo realizzato da donne? Negli ultimi dieci anni faremmo molta fatica a trovarlo.

In quanto donna che ha voluto fare un mestiere proverbialmente maschile ha fatto più fatica dei suoi colleghi uomini?

Se penso al mio ambito, mi viene da dire che ci sono poche donne nei posti chiave, e quindi certo, è una strada in salita. Ieri parlavo con una ragazza del Centro Sperimentale di Cinematografia che era una musicista e le ho detto: "Brava che sei musicista", perché la musica è un ambito totalmente maschile da sempre: ci sono pochissime compositrici, per non parlare delle direttrici d'orchestra. Insomma questa ragazza mi ha detto: "Le peggiori nemiche delle donne sono le donne". A quel punto non c'ho visto più e le ho risposto: "Questa frase la potrai dire quando le donne occuperanno dei posti decisionali importanti, e se un giorno avverrà che le donne di potere ostacoleranno le altre donne, allora ne parleremo, ma adesso non si può dire una cosa del genere". Di principio io sarei contro le quote rosa, ma alla fine penso che sia l'unico modo per cambiare un po’ le cose, perché ad esempio ci sono dei settori nell'ambito della filiera cinematografica - esercizio e distribuzione - che sono appannaggio quasi esclusivo degli uomini, e quindi mi fa piacere chiudere la nostra chiacchierata con una domanda: se anche le scelte del pubblico vengono in parte condizionate da questa mancanza di parità, non è forse una mossa controproducente? Perché le nuove generazioni hanno una sensibilità totalmente diversa, non ci sono più un maschile e un femminile così definiti. Io vedo che i miei figli e gli amici dei miei figli non ridono più a certe battute un po’ sessiste, io non ho mai riso, intendiamoci, però i miei coetanei maschi ridevano. Invece mi accorgo con gioia che i ragazzi sono molto in imbarazzo su certe cose. Per fortuna i gusti stanno cambiando e molti successi, anche di serie tv, nascono anche da questo tipo di sensibilità diversa, e quindi non possiamo perpetuare un racconto così orientato verso le differenze, e non parlo solo di differenze di genere, ma anche culturali ed etniche. La nostra è una società caratterizzata da una scarsa mobilità, ed è un peccato, perché ci sarebbe tantissimo da raccontare.