Quegli (Im)perfetti criminali tra heist movie e commedia su Sky: i protagonisti ci raccontano l'amicizia e il riscatto

Il 9 maggio arriva su Sky Cinema e NOW la commedia heist di Alessio Maria Federici (Im)perfetti criminali con Babak Karimi, Fabio Balsamo, Filippo Scicchitano, Guglielmo Poggi, Greg e molti altri. Ce ne hanno parlato regista e protagonisti.

Arriva il 9 maggio un nuovo film Sky Original, (Im)perfetti criminali, una singolare heist-comedy, diretta da Alessio Maria Federici alla sua undicesima regia di un lungometraggio, scritta da Ivano Fachin, Luca Federico e Giovanni Galassi e con un cast variegato che comprende Matteo Martari, Anna Ferzetti, Filippo Scicchitano, Guglielmo Poggi, Babak Karimi, Fabio Balsamo e Claudio "Greg" Gregori. In più, appaiono nel film anche Massimiliano Bruno, Sara Baccarini, Rocio Munoz Morales, Pino Insegno e – nel ruolo di se stessa – la criminologa Roberta Bruzzone. Ce n'è insomma abbastanza per incuriosire il pubblico, e se non bastasse, ci si potrà preparare alla visione vedendo il regista interrogato proprio dalla Bruzzone in uno Special che andrà in onda prima del film. Si tratta, dicevamo, di una commedia, che ha però ben presente la storia di quel genere popolarissimo che è l'heist movie, ovvero il cinema che ha al centro una rapina clamorosa, la sua preparazione e tutto quel che ne consegue.

(Im)perfetti criminali: la trama

Riccardo (Scicchitano), Amir (Karimi), Massimo (Poggi) e Pietro (Balsamo) sono guardie giurate che lavorano a Roma per la Nighthawks. Tra i loro incarichi c'è la sorveglianza di una gioielleria di via Veneto di proprietà dell'arido Meyer (Greg). Durante un tentativo di rapina, Amir non interviene perché addormentato e viene licenziato. Per farlo riassumere gli altri tre decidono di organizzare un finto colpo per farglielo sventare Ma la polizia tiene sotto controllo Meyer per incastrare un criminale in affari con lui e inizia ad intercettarli, ridendo dei loro goffi tentativi. Non tutto, però, è come appare a un primo sguardo.

(Im)perfetti criminali: una storia di perdenti e di amicizia

Presentando alla stampa (Im)perfetti criminali, regista e interpreti hanno sottolineato diversi aspetti al centro della vicenda: il fatto che la storia sia dedicata a tutti quelli che per diversi motivi non ce la fanno e il valore dell'amicizia. “Cerchiamo di raccontare una storia che parte dalla quotidianità, dalla difficoltà di tutti i giorni nello sbarcare il lunario, una grande storia d’amicizia che nasconde un tentativo di storia criminale. È stato divertente mettere insieme una scombinata banda di amici che si sono rivelati tali non solo in scena ma anche sul set, quasi come una classe di scuola, e inserirli in quella che è un po' una commedia sullo stile di Ocean's Eleven o Ocean's Twelve”, dice Alessio Maria Federici, che si è fatto le ossa nel cinema prima come giovane attore e poi come aiuto regista. Gli fa eco Filippo Scicchitano: “Quello dell'amicizia è un tema fondamentale, presente ovunque, basti pensare all’episodio che muove le azioni dei personaggi ovvero il licenziamento di Amir, che ha 56 anni e con molti figli. Il mio personaggio, Riccardo, escogita un piano per fargli riottenere il lavoro. Questo film racconta come tutti i personaggi attraverso questo episodio abbiano un confronto con loro stessi e con le proprie fragilità”.

Il personaggio che sembra in apparenza più spavaldo è in realtà quello più vulnerabile, Massimo, discendente di una dinastia di poliziotti che si sente in realtà un fallito. Gugliemo Poggi, che è entrato in corsa nel cast, sostituendo un attore che non ha nominato ma che era fisicamente il doppio di lui, dice di credere nella sconfitta, di amare l'umanità dei cosiddetti perdenti e non l'arroganza dei vincitori. Proprio l'amicizia che lega i personaggi e detta le loro azioni nel film, racconta, è diventata reale sul set: “In un film così non potevamo fare finta. Nei primi tre giorni abbiamo girato la scena nello spogliatoio e senza nemmeno conoscerci ci siamo trovati nella situazione di buttarci, perché era lì che l’amicizia doveva essere più evidente. Ci divertivamo e ci volevamo bene, io, forse per differenza di età o di ruoli, non sono mai entrato così in empatia con tutti, anche con Greg e Matteo con cui ho interagito meno. In questo periodo stare su un set vuol dire avere tante limitazioni per via del covid, e in quei giorni ho trovato occasione di aprirmi e mostrarmi fragile, cosa che non mi capita stesso con dei colleghi”.

Conferma Fabio Balsamo, uno dei The Jackal: “Ci siamo stimati professionalmente prima e questo è stato determinante per aprirsi come persone. Il grande merito di Alessio è quello di far sentire tutti dignitosamente importanti. Mi ha colpito ad esempio il tempo che dedicava alle direttive da dare alle comparse, dà molta dignità all'attore. L’intento primario e il lavoro con Alessio è stato quello di restituire al pubblico questa condizione di vulnerabilità che accomuna tutti. Il mio personaggio rappresenta un po’ il desiderio di accettazione, ha dei tratti estremi, è appassionato di controcultura, ha una sessualità fluida ed emerge il suo desiderio di essere amato così com’è”. Babak Karimi, iraniano naturalizzato italiano, montatore, fotografo, docente e attore completo (il pubblico lo ricorderà anche come il premiato protagonista di Una separazione e Il passato di Asghar Fahradi) è colui per cui gli amici organizzano il finto colpo. Interviene in collegamento dall'Iran, dove si trova al momento: “Il mio personaggio un immigrato iraniano pieno di figli, in pratica il romano moderno è lo straniero, come me che vivo da 40 anni a Roma. In Akim ho messo un po' del mio come straniero e delle storie di stranieri che ho vissuto intorno a me. È un un uomo che perde il lavoro e a una certa età è ancora più difficile riconvertirsi, rappresenta una miscela di varie problematiche del mondo lavorativo, gli altri potrebbero avere altre possibilità, lui no. In in fondo anche dai parenti, in ambito famigliare e sociale, è deriso ed emarginato”.

Matteo Martari è un poliziotto, Gino Vianello, elemento fondamentale del plot: è lui che apre la storia e per il resto del tempo resta “in ascolto”: “Mi piacere sottolineare l'aspetto dell’ascolto, soprattutto per l’umanità vissuta su questo set, possibile grazie alle persone che l’hanno vissuta. Alessio è in grado di ascoltare le persone e prendere in considerazione le cose che dicono. La parte dell’ascolto nel film è molto divertente, è anche una storia che parla di una grande amicizia, uno dei legami più importanti che possiamo consacrare nel tempo di una vita”. E se dovesse scegliere tra amicizia e amore? “l’amicizia è il tentativo di creare un legame indissolubile con qualcuno, onesto, scevro da secondi fini, sono legami rari. Se dovessi scegliere tra amore e amicizia dovrei fare diverse valutazioni, ma se si tratta di un’amicizia storica sceglierei questa, che significa anche che in quel caso, se ti costringe a scegliere, è l'amore che non funziona e non capisce questo legame”.

(Im)perfetti criminali: le ispirazioni, la colonna sonora e gli heist movie

(Im)perfetti criminali è come dicevamo anche un film di genere, che non manca di scene “acrobatiche”, interpretate nel caso di Scicchitano e Poggi direttamente dagli attori (ma ne sentirete parlare nelle nostre interviste), che ha diversi riferimenti che il pubblico potrà divertirsi a riconoscere. Alessio Maria Federici ci ha parlato delle sue passioni cinematografiche, e di una colonna sonora davvero molto bella, che si apre con "Creep" dei Radiohead reinterpretata da Eva Pevarello e si chiude con la splendida “La vita” (1968) cantata a piena voce da Shirley Bassey, cantante legata anche alla colonna sonora di Golfinger. “Come dicono i miei detrattori – commenta spiritosamente Federici – faccio sempre dei bellissimi cd invece che dei bei film. Mi piaceva evocare il mondo di Barry White e i film di 007, con un omaggio soprattutto con la canzone finale. Poi ci sono anche dei legami con la storia che raccontiamo, ad esempio “Sixteen Tons” (1946) parla di chi torna a casa dal lavoro e “Malagueña salerosa”, che era il canto dei messicani raccoglitori di tabacco, dà il ritmo alla nostra rapina. Quanto ai miei riferimenti di gusto cinematografico devo dire che amo il cinema di Kathryn Bigelow e di Tony Scott, che fa della tecnica un mezzo narrativo e deve colpire chi guarda anche con le immagini. La sceneggiatura aveva al tempo stesso un vincolo e un vantaggio strutturale, con una svolta così forte nel finale ha permesso l'improvvisazione solo nell'ambito della caratterizzazione dei personaggi ma non della linea narrativa”.

Tutto il resto che c'è da sapere su (Im)perfetti criminali lo scoprirete vedendolo su Sky Cinema e in streaming su NOW dal 9 maggio, soprattutto la sorpresa nel plot, che non possiamo - giustamente - rivelarvi.