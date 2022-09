Quattordici giorni su Paramount+: video intervista al regista Ivan Cotroneo e agli attori Thomas Trabacchi e Carlotta Natoli

Interviste Cinema

Presentato al 39° Torino Film Festival, il film su una coppia in isolamento fiduciario intitolato Quattordici giorni è disponibile su Paramount+. Questa è l'intervista con gli attori Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi e con il regista Ivan Cotroneo.

Presentato fuori concorso all'edizione 2021 del Torino Film Festival, il film Quattordici giorni è ora disponibile alla visione in streaming sulla nuova piattaforma Paramount+. Diretta da Ivan Cotroneo, e da lui sceneggiata insieme a Monica Rametta, la storia è tratta dal romanzo che i due hanno scritto e pubblicato nel luglio del 2020, quando ancora eravamo tutti piuttosto provati dal severo lockdown e dall'emergenza Covid dei mesi precedenti. Cotroneo e Rametta sono collaboratori di lunga data e hanno creato molte delle fiction più popolari tra il pubblico. Per la versione cinematografica di Quattordici giorni, la scelta della coppia di attori che avrebbe dato vita alle dinamiche domestiche è caduta su Thomas Trabacchi e Carlotta Natoli, una coppia anche nella vita.

Quattordici giorni racconta la storia di un marito e di una moglie sposati da dodici anni. Una coppia, una casa, una crisi esplosiva e due settimane di clausura forzata. Il medico di famiglia ha appena comunicato a Marta e Lorenzo che dovranno rimanere in isolamento fiduciario, visto che Marta ha avuto contatti con una persona positiva al Covid 19. Peccato che lei abbia da poco scoperto che lui ha una relazione con un'altra donna. Marta odia Lorenzo, Lorenzo detesta Marta. Ma non c'è scampo. Devono stare insieme, chiusi negli stessi ottanta metri quadri per quattordici giorni. Cosa faranno? Una storia d’amore in un tempo sospeso, per loro e per il mondo intorno, in un countdown che li porta verso la separazione.

Qui sotto la nostra video intervista a Ivan Cotroneo, Thomas Trabacchi e Carlotta Natoli.



Quattordici giorni: La nostra intervista esclusiva al regista Ivan Cotroneo e ai protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi - HD

