Quando la propria stanza è una prigione ma ci si salva da sole: Carolina Sala e Domenico Croce presentano Vetro

Interviste Cinema

Vetro è l'opera prima di Domenico Croce ed è stato presentato al Bari International Film Festival 2022. A introdurre ai giornalisti questo thriller psicologico con protagonista una ragazza dai capelli rossi è stato il regista insieme alla protagonista Caterina Sala.

Fa parte della sezione Panorama Internazionale del Bari International Film Festival 2022 Vetro, un'opera prima che parla di solitudine e di quei ragazzi che decidono di fare della propria stanza da letto una prigione un po’ per un gesto di ribellione e un po' per paura di confrontarsi con un mondo difficile e inospitale.

In Giappone questi piccoli maestri dell'autoreclusione si chiamano hikikomori e ci sono fin dagli anni '80. Da noi il fenomeno si è diffuso solo ultimamente e a questa categoria appartiene il personaggio principale del film di Domenico Croce, che è qui al suo primo lungometraggio e che ha voluto come protagonista la giovane e grintosa Carolina Sala. La ragazza che questa brava attrice interpreta si chiama semplicemente Lei e un bel giorno decide di "esporsi" e di cominciare ad aprire gli occhi sulla sua vita.

La sceneggiatura di Vetro è di Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni, e il regista l'ha molto amata fin da quando non era che una paginetta. E’ lui stesso a raccontarcelo nel Teatro Margherita, uno dei luoghi simbolo del Bif&st: "Quello che mi ha colpito, fin dalla lettura del soggetto, è stato il mistero racchiuso nella protagonista. Ovviamente mi sono subito domandato come lo avrei potuto rendere da un punto di vista filmico. Di questa ragazza mi piaceva soprattutto il desiderio, probabilmente inconscio, di voler riscoprire se stessa, di cercare dentro di sé una forza interiore che poi, nell'economia della vicenda, coincide con la verità investigativa".

Preso dall'entusiasmo per il progetto, Croce non si è immediatamente reso conto di avere fra le mani un film di un'ora e mezza di cui tenere le redini: "Avevo avuto varie esperienze con i corti, poi, quando ho cominciato a realizzare che si trattava di qualcosa di decisamente più impegnativo, anche in termini di settimane di shooting, mi sono lasciato prendere dall'ansia, che è una cosa che non mi abbandona mai. Però Vetro è stato un'esperienza importante e anche molto divertente, oltre che una discreta prova, dal momento che ho dovuto collaborare con molta più gente. Sono stato davvero fortunato, perché almeno la metà della troupe era formata da colleghi della mia scuola di cinema".

Ancor prima che Domenico Croce decidesse di affidare il personaggio di Lei a Carolina Sala, quest’ultima aveva già capito di volere a tutti i costi un ruolo che trovava affascinante e dotato della giusta complessità: "E’ una parte che ho desiderato tanto, che mi è piaciuta da morire fin dai primi provini, e quindi ho lottato per averla. Ho davvero trovato le persone giuste con cui lavorare bene".

La ragazza dai capelli rossi che Carolina rende adorabile, senza tuttavia farne una fanciulla inerme, ha un talento: sa disegnare, e le sue opere e la voglia di mostrarle a qualcuno sono ciò che la spinge a cercare un contatto con il mondo esterno. "Il dono della protagonista, che poi è quello del disegno" - dice ancora la Sala - "la espone, secondo me, a una certa fragilità. E’ un modo per esprimere qualcosa che non riesce a dire attraverso le parole. I suoi disegni sono sottili rimandi al subconscio, oltre che a certi elementi della trama. Il disegno serve insomma al mio personaggio per esplorare il mondo, per cercare una sorta di spinta iniziale".

Sempre restando in argomento doni, Carolina Sala ha certamente quello della recitazione, anche se lei si sente scomoda ad ammetterlo: "Mi provoca disagio dire che nel mio caso si tratta di un dono. Piuttosto lo considero un lavoro, qualche cosa che si scopre piano piano e che poi cresce, che costruisci. Magari diventa una bellissima casa perché hai iniziato fin da piccola a sognarla e a progettarla, e perché sei stata sempre attratta da questo universo, e magari hai iniziato ad abbracciarlo in mille modi. Però lascio agli altri il compito di stabilire se questo dono io lo abbia oppure no".

Naturalmente, vedendo Vetro non si può non pensare ai vari lockdown, alla reclusione forzata a cui ci hanno costretto due anni di Covid e che ha reso ancora più fragili e insicuri i ragazzi più giovani. A loro Domenico Croce ha qualcosa da dire: "Il messaggio che mi piacerebbe trasmettere alle nuove generazioni è di non aver paura di confrontarsi con ciò che provano, e di non chiudersi realmente, di indagare la loro parte più buia, perché da qualche parte si nasconde anche una luce. Bisogna usare la volontà, che è un muscolo che deve essere allenato continuamente. Oggi non è facile, perché basta uscire di qua che subito si viene letteralmente bombardati da mille eventi spesso scioccanti, però dietro le nuvole c’è il sole, e non dobbiamo averne timore".

Prima di salutare noi giornalisti, il regista parla dello stile di Vetro, delle scelte che ha voluto fare e del mood che ha voluto stabilire, senza mai perdere di vista il genere di riferimento - il thriller psicologico - e l'anima del film: "Con la macchina da presa, mi sono affiancato alle emozioni della protagonista, e quindi attraverso l’ellissi ho cercato di restituire una sensazione di pieno/vuoto che poi porta la nostra hikikomori a reagire in una maniera forte e tuttavia necessaria. Penso che certi lati negativi e oscuri del nostro io più profondo non debbano essere messi a tacere, ecco perché ho mostrato alcune cose nella loro cruda verità".

Al di là di un finale rapido e piuttosto sconvolgente, Vetro non trasmette un senso di claustrofobia, e questo perché la protagonista è solare e vive in un microcosmo pieno di colori. Questi colori all'inizio erano più tenui e meno carichi di energia positiva: "In origine la stanza di Lei era un luogo abbastanza variopinto, perché le piante già c'erano, così come la luce al neon viola, però l'atmosfera era molto più buia, e le cose sono molto cambiate quando ho scelto Carolina. Sapevo che lei doveva essere l'elemento principale di questo quadro, e che quindi tutto il resto doveva uniformarsi a lei e al suo modo di portare avanti la storia. Ho dato ai vari reparti tre direttive principali riassumibili in tre parole: colori, trasparenze e riflessi. Abbiamo guardato insieme i provini che ho fatto a Carolina e da là siamo partiti a immaginare il suo mondo. Mi piace pensare di aver fatto un uso sovversivo della luce e delle scenografie".

Vetro è una produzione Fidelio e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Il film arriverà nelle sale il 7 aprile.