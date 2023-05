Quando la musica diventa fisica: Claudio Baglioni presenta TUTTI SU! Buon compleanno Claudio

Interviste Cinema

Claudio Baglioni ha presentato TUTTI SU! Buon compleanno Claudio, il film dei concerti alle Terme di Caracalla dell'estate 2022. Si tratta di un'operazione nuova e volta a completare l'esperienza del concerto dal vivo. Sarà possibile farla il 15, 16 e 17 maggio, rigorosamente al cinema.

Partecipare a un concerto di Claudio Baglioni significa ripercorrere anche la propria vita, magari dall'infanzia all'età matura se si è fortunati, oppure dall'adolescenza o dalla maggiore età in poi. Se questo piccolo miracolo accade, è perché ogni suo brano è legato a un momento della vita di chi ama ascoltarlo, e non importa che sia un incontro importante, un bacio sotto le stelle, un pomeriggio pigro di metà estate o una zingarata a bordo di quella Camilla che guidava il protagonista di "Viva l’Inghilterra". Da cosa dipenda non lo sappiamo - probabilmente da un mix di suoni, cuore, romanticismo e canzone popolare - ma sta di fatto che il prodigio non accade con ogni cantante e che così si sono sentiti i ragazzi e gli adulti che hanno partecipato a uno dei dodici concerti di CB alle Terme di Caracalla di Roma durante l'estate 2022. Questa mattina, è successo anche agli spettatori di TUTTI SU! Buon compleanno Claudio​, che di quelle serate, intitolate Dodici Note - Tutti su!, è un racconto per immagini: quasi due ore di ottima musica e di sopraffina danza.

Claudio Baglioni ci tiene a dire che TUTTI SU! non è un film evento ma un film su un evento, il che non significa una fredda registrazione di quanto avvenuto sul palco di un teatro bensì un'amplificazione ritmata di emozioni, sensazioni e soprattutto di suggestioni che non arrivano solamente da una bella voce. TUTTI SU! , infatti, più che un'esibizione è un progetto, che racchiude una molteplicità di linguaggi e che per Claudio Baglioni segna l'inizio di una nuova fase.

Abbiamo avuto il piacere di vedere TUTTI SU! su uno schermo del Cinema Barberini di Roma, e il film sarà nelle sale italiane il 15, 16 e 17 maggio. Gli ammiratori di Claudio Baglioni avranno poi l'opportunità di ascoltare il cantante dal vivo il prossimo settembre in una serie di città. Stavolta il progetto si chiamerà Con tutto il cuore e ci saranno ancora una volta l'orchestra, i coristi e i performer. Se lo sappiamo è perché ne parla lo stesso Baglioni durante la conferenza stampa immediatamente successiva alla proiezione. Il cantante, come sempre si fa, comincia con il raccontare la genesi del film: "Tutto è iniziato 30 anni fa circa. Era il 1990, anno in cui ho cominciato a pensare di tentare, come forma di spettacolo dal vivo, un'operazione in cui si mettessero insieme più discipline. Si tratta di un sogno vagheggiato da molti compositori, alcuni eccellenti come Richard Wagner. Desideravo individuare, sia negli spazi che nei contenuti, la possibilità di un racconto multidisciplinare nel quale il suono, la musica, la parola, il gesto e la luce si fondessero per suscitare emozioni. In fondo è questo il nostro lavoro: siamo portatori ambulanti di suggestioni. Ho cominciato questo percorso, che si è affinato nel tempo, insieme a Giuliano Peparini. La nostra non è una dimostrazione di potenza, è una dimostrazione di potere, anzi di poter far qualcosa, è un 'potere' verbo e non sostantivo. Io sono sempre più persuaso che l'appuntamento dal vivo sia prezioso in quanto unico, originale e irripetibile. Ormai non amo più il concerto di per sé, a meno che non abbia un punto di vista singolare. Ho fatto circa 156 concerti da solo sul palco, che sono la forma di concerto più modesto che ci possa essere dal punto di vista spettacolare. D'ora in poi mi muoverò sempre nel solco di TUTTI SU! , che considero propedeutico ad altre esperienze. In ogni modo l'idea è sempre quella di tentare di affascinare le persone, cercando sempre quel senso di meraviglia che deve cogliere innanzitutto noi che stiamo sul palco e che siamo bambini che non cresceranno mai, e che comprano giocattoli meravigliosi, cercando poi di invitare a giocare altri bambini, che sono i bambini spettatori".

In TUTTI SU! Buon compleanno, Claudio ci sono sia canzoni recenti che brani leggendari. Non manca un medley dei più grandi successi dell'artista che arriva alla fine, quando Claudio Baglioni, seduto al pianoforte e solo sul palco, canta "Amore bello", "E tu", "Sabato pomeriggio", "E tu come stai?" e, naturalmente, "Questo piccolo grande amore". Ecco cosa ha da dire il cantante sul finale del film-concerto: "La conclusione è dedicata alle canzoni degli anni '70, che alla fine sono un po’ il cemento della mia carriera, quel basamento che forse ancora mi permette di fare questo mestiere. In altre parole sono le canzoni popolari. Le canzoni popolari hanno il pregio di essere popolari, e quindi di essere conosciute, ma anche il difetto di essere popolari, perché non sono più degli autori ma delle altre persone. Questa cosa mi è stata fatta notare a proposito di 'Piccolo grande amore', che mi sono permesso tante volte di cambiare, di stravolgere. Una volta, a Palermo, una mia fan, o ex fan in quel momento, mi affrontò e mi disse: 'Lei non si può permettere di farla così'. Io ebbi una reazione quasi fumantina, da pugnetti sui fianchi, perché le dissi: 'Veramente la canzone l’ho scritta io', ma lei mi fece notare che non era più solamente mia. Credo che nella parte finale di TUTTI SU! ci sia un senso di liberazione: sono i titoli di coda, però potrebbero essere anche i titoli di un inizio. Comunque, quello che avete visto è una riduzione dei concerti a Caracalla, siamo già d'accordo che faremo un sequel con tutto ciò che non abbiamo messo in questo film, perché dei concerti, come del maiale, non si butta via nulla".

Quando Claudio Baglioni ha fatto i concerti alle Terme di Caracalla, non pensava al film: "Facendo le riprese, nessuno di noi immaginava che questo spettacolo sarebbe finito nelle sale cinematografiche. La verità è che abbiamo registrato i concerti perché non volevamo che si perdessero nelle nostre personali memorie. Tante altre volte non lo abbiamo fatto e ci siamo mangiati le mani. Riguardando le immagini, ci siamo accorti che questo tipo di visione non l'ha avuta mai nessuno dal vivo, anche perché noi umani non abbiamo la possibilità di arrivare a piani ravvicinati. Gli sguardi, infatti, sono sempre su un totale, quando non sono sul cellulare che sta riprendendo il concerto. Stare sul palco era inebriante, il fatto di avere alle spalle 110 musicisti e cantanti provocava uno spostamento d'aria, e quando accade una cosa del genere, la musica diventa fisica. È un po’ come nuotare in mare o sottacqua, e io ho avuto la sensazione di essere qualcosa, qualcuno, perché l'unico scopo che sempre mi motiva è sentirmi bene e sentirmi vivo, e cercare, durante un concerto, di corrispondere alla vitalità di tutti".

In una conferenza stampa dedicata a un artista che con le sue opere ha incantato milioni di persone, non poteva mancare la domanda sulla sua preferita, che nel nostro caso è un brano musicale. Baglioni, invece di rispondere che ama tutte le sue canzoni, spiega: "Non ho una canzone preferita. Apprezzo le mie canzoni che sono scritte bene sul piano melodico e armonico, che non sono pretenziose, che sono emozionanti ma sincere, impulsive, reali e non di maniera. Forse quella che amo di più, o una che amo molto, è 'Fammi andar via'. Non la faccio quasi mai, ma mi commuovo quando la canto".

Dal momento che la musica di Claudio Baglioni passa dal palcoscenico delle Terme di Caracalla allo schermo cinematografico, è giusto e legittimo chiedere al cantante se qualcuno gli abbia mai proposto di fare un film. Ovviamente è successo, come lui stesso racconta: "Non mi hanno quasi mai chiamato, ma mi piacerebbe fare un film. È per questo che invito a cena Muccino, Tornatore, Verdone, Sorrentino. Mi sono stati proposti alcuni film sulla mia vita, che mi sembrava un po’ iettatorio fare già a 30, 35 anni. Negli anni '80 mi hanno chiesto di essere il protagonista di una sorta di film di fantascienza erotica. Avevano fatto la stessa offerta a Lucio Battisti. Dovevamo fare un film che era una specie di prequel di Romanzo criminale. Dovevamo interpretare due ragazzi della periferia e ci muovevamo, in una Roma un po’ violenta e un po’ no, in cerca di redenzione. Uno dei due moriva, e credo che il film non si sia fatto perché nessuno dei due avrebbe accettato di morire prima dell'altro".