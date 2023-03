Quando: l'intervista al regista Walter Veltroni e ai protagonisti Neri Marcorè e Valeria Solarino

Interviste Cinema

Dal 30 marzo al cinema, Quando ha avuto la sua anteprima internazionale al Bif&st 2023 e riporta il regista Walter Veltroni a raccontare una storia inventata, già scritta nel suo romanzo omonimo. Abbiamo intervistato il regista insieme a Neri Marcorè e Valeria Solarino, che sono i protagonisti del film.

Quando è il secondo film di finzione di Walter Veltroni, che ci ha abituati, in questi anni, ai documentari. Il regista ha adattato un suo romanzo omonimo e ha raccontato la storia di Giovanni, un uomo che miracolosamente si risveglia da un coma durato 31 anni. A interpretarlo è Neri Marcorè, che lo rende a volte comico e a volte malinconico, soprattutto quando pensa ai bei tempi della giovinezza e del partito. Ma il tema di Quando consiste anche nella domanda: come possiamo guardare il presente da una prospettiva nuova, neutra, pura e lontana da pregiudizi o stupide idee? Forse la risposta sta in un atteggiamento scanzonato, verso il prossimo e il mondo, come quello di un bambino.

Accanto a Neri Marcorè, in Quando troviamo Valeria Solarino, che fa la parte di una suora che si è a lungo occupata di Giovanni quando l'uomo era incosciente. Tra i due si stabilisce un bellissimo rapporto, che aiuta Giovanni a recuperare fiducia nella vita e in sé stesso. Nel cast del film ci sono anche Fabrizio Ciavoni, Gian Marco Tognazzi e Olivia Corsini, e la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Veltroni insieme a Doriana Leondeff e Simone Lenzi.

Quando arriva oggi nelle nostre sale con Vision Distribution, ma ha avuto la sua anteprima al Bari International Film & Tv Festival nella sezione Anteprime Internazionali. Noi di Coming Sooon abbiamo incontrato Neri Marcorè, Walter Veltroni e Valeria Solarino, e queste sono le nostre interviste:

