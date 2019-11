Pupazzi alla riscossa - UglyDolls: il rapper Shade descrive il personaggio al quale presta la voce

Interviste Cinema

Il film d'animazione ispirato alle famose bambole in feltro esce in sala il 14 novembre.

Un rapper per un rapper (e a ragion veduta). Pitbull è il doppiatore del personaggio di Ugly Dog nella versione originale di Pupazzi alla riscossa - UglyDolls, mentre è di Shade a voce che sentiremo nella versione doppiata. Le altre voci italiane del film d'animazione in uscita il 14 novembre, sono quelle diFederica Carta, Diletta Leotta, Achille Lauro ed Elio, ma è dedicato al rapper italiano il video qui sotto. Shade descrive in tre parole il suo personaggio e spiega come abbia cercato di mantenere l'impostazione originale di Pitbull, pur tentando di aggiungere la sua personalità. Pupazzi alla riscossa - UglyDolls è ispirato alle celebri bambole in feltro UglyDolls lanciate sul mercato nel 2001 e immediatamente diventate un fenomeno di portata mondiale.



Pupazzi alla Riscossa - UglyDolls: Featurette "Shade & Ugly Dog" - HD

Pupazzi alla Riscossa - UglyDolls, diretto da Kelly Asbury, è un'avventura animata ambientata a Uglyville, un mondo fantastico e pieno di colori, in cui bizzarri pupazzi dall'aspetto mostruoso: Moxy, Mandy, UglyDog, Lucky Bate e Ox, si misurano con la loro diversità e il loro aspetto non proprio affascinante. Moxy (voce italiana di Federica Carta), con il suo sorriso a tre denti, è una vera e propria forza della natura, vivace, curiosa e piena di energia. Mandy (voce italiana di Diletta Leotta), ha un segreto da nascondere e teme possa compromettere il suo desiderio di raggiungere la perfezione. UglyDog (voce italiana di Shade) è il migliore amico di Mandy, scaltro e simpaticissimo. Lucky Bat (voce italiana di Achille Lauro) è il pupazzo più saggio, putroppo i suoi consigli non funzionino mai come dovrebbero. OX (voce italiana di Elio) ha come unico desiderio quello di far sentire sempre amati e al sicuro i suoi amici pupazzi. Moxy e i suoi amici vivono ogni giorno in un vortice di felicità, lasciando volare le loro bizzarre ali in celebrazione della vita e delle sue infinite possibilità e di tanto in tanto guardando il cielo, da dove arriverà una nuova UglyDoll, accolta a braccia aperte dalla comunità. Moxy ama la sua vita quadrata nelle sua cittadina rotonda, ma la sua enorme curiosità la porta a chiedersi se c'è qualcosa dall'altra parte della montagna che racchiude Uglyville.