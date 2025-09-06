Pomeriggi di solitudine: Albert Serra, il paradosso della corrida e il cinema che corrompe - Intervista al regista

Interviste Cinema

Al cinema dall'8 settembre con Movies Inspired questo bellissimo documentario (termine riduttivo) diretto da uno dei più intelligenti, brillanti e visionari autori contemporanei. Albert Serra in persona ci parla del suo Pomeriggi di Solitudine

Sulla carta, Pomeriggi di solitudine è un semplice documentario. Un documentario che racconta la corrida e, in particolare, si concentra sul peruviano Andrés Roca Rey, stella dell'arena, uno dei più importanti e celebrati toreri contemporanei. A firmare il film, però, non è stato un regista qualsiasi, ma uno degli autori più brillanti, intelligenti, provocatori e visionari dei nostri anni: Albert Serra. Nelle mani di Serra, Pomeriggi di solitudine è diventato un film seducente, enigmatico, misterioso e controverso che ha affascinato pubblico e critica di tutto il mondo fin dalla sua presentazione in prima mondiale al San Sebastián International Film Festival, dove ha vinto il premio come Miglior Film.

Pomeriggi di solitudine arriva nei cinema italiani l'8 settembre grazie a Movies Inspired e con il marchio di Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI, che ne parla come di un film "in cui immagini potentissime mostrano senza commento la violenza antropologica della corrida, la sfida impari fra uomo e animale". "Considerato un semidio, il torero viene messo a nudo dal film: che è veramente solo nei pomeriggi di sole, l’uomo che uccide o l’animale ucciso? E chi tra i due muore veramente?", si chiedono i critici, e in effetti la domanda ha molto senso. Anche di questo abbiamo parlato con Serra quando, pochi mesi fa, ha presentato in anteprima a Roma il suo film. Ne abbiamo parlato nell'intervista che potete leggere qui di seguito, e che conferma - dopo l'incontro avuto su Pacifiction - non solo la generosità e l'intelligenza di Serra, ma anche la sua simpatia e la sua leggerezza.

Pomeriggi di solitudine: il trailer

Pomeriggi di Solitudine: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Lei non ha mai girato un documentario prima d’ora, e ha dichiarato di non avere intenzione di farlo di nuovo. Cosa l’ha spinta ad affrontare questo progetto?

Il tema, l’argomento. Perché contiene elementi che sono comuni al mio universo, all’universo della mia finzione. In primo luogo, si parla di un mondo chiuso che è in contrasto con quello che c’è all’esterno, che è qualcosa che è sempre stato presente nei miei film, dove racconto spesso un mondo terminale, o una bolla che non ha nulla a che vedere col mondo normale. Mi interessava anche molto l’elemento di fantasia, perché mi piace sempre mescolare cose che sono incoerenti e creare atmosfere irreali: qui abbiamo i costumi così raffinati, i movimenti, la sensualità, una liturgia precisa, che si mescolano con la violenza estrema e con il sangue. Non è facile trovare un intreccio del genere, che per me è una sorta di fantasia che esiste nella realtà. Forse adesso, per via di Trump e del declino del politicamente corretto, non è più tanto così, ma quando ho iniziato a lavorare al film, la corrida era l’argomento più oltraggioso che potessi affrontare nel mondo che frequento: e a me piace sempre affrontare mondi liminali, che stanno svenendo, crepuscolari. Ora che è uscito, non ho mai dovuto affrontare polemiche, forse non tanto per ragioni politiche quanto per il fatto che si tratta di un’opera primariamente estetica, che ritrae le cose in maniera molto complessa, e perché non nasconde che la corrida sia uno spettacolo orrendo. Per me è comunque curioso che non abbia suscitato reazioni di rigetto particolarmente forti, e che se lo ha fatto, in alcuni casi, è stato a partire da reazioni intime e personali e non ideologiche dello spettatore, che tutto funzioni in base a una reazione personale. Penso sia molto interessante che il film spinga in questa direzione.

Un meccanismo comune a tutto il cinema, per cui spesso abbiamo una pulsione scopica anche nei confronti di cose che ci possono fare orrore.

A volte queste cose orribili toccano in noi qualcosa di irrazionale. La corrida viene dalla Spagna, un paese nel quale l’elemento irrazionale è molto potente, c’è sempre stato e ha generato pulsioni anarchiche e folli. E penso che allora sia lo spettacolo giusto nel paese giusto per ricordarci che quelle pulsioni irrazionali esistono ancora, che anche se viviamo nelle società più civili e sofisticate, quelle europee, non riusciremo mai a eliminarle. Forse ha a che fare con l’idea di ingiustizia: l’ingiustizia è qualcosa che farà sempre parte delle nostre vite, non riusciremo mai a debellarla del tutto. Le cose belle hanno un senso quando le puoi comparare alle cose brutte: senza di queste non potremmo apprezzarle, o apprezzare i gesti generosi o altruisti. E penso che Pomeriggi di solitudine parli un po’ anche di questo. L’ingiustizia, le gerarchie, le tensioni di classe hanno sempre fatto parte dei miei film, perché si tratta di cose con cui dovremo sempre fare i conti. La corrida in un certo senso canta la canzone della vita, perché parla di quello che dobbiamo accettare. Uno dei toreri del mio film a un certo punto dice “Esto es, la vida no vale nada”: dice che la vita va abbandonata, rigettata, devi metterla a repentaglio per farne qualcosa di importante. La conservazione della vita in sé non vale nulla: devi fare qualcosa con questa vita, devi accettare i rischi che comporta, la sua imperfezione. La vita finisce, e questa è la sua più grande imperfezione. Loro accettano tutto questo e lo sublimano in questo spettacolo ridicolo, oggettivamente dall’esterno lo è, ma loro ci credono fermamente, credono nel suo potere simbolico, e lo fanno con una liturgia, un’estetica, un approccio plastico che è incredibile.





Ha parlato molto di temi che ricorrono dal suo cinema precedente: penso che nel torero di Pomeriggi di solitudine ci sia molto del personaggio di Benoit Magimel in Pacifiction…

Sì, è vero.

L’ha fatto deliberatamente, o ha accumulato materiale da cui poi questo aspetto è emerso?

Accumulo materiale. Per me il punto sta nell’innocenza e nella curiosità. Non ho mai un’agenda quando faccio un film. Imposto una metodologia, specifica, ma rifuggo da ogni agenda e da ogni idea preconcetta. E quando il film è finito, non so davvero di cosa parli. In questo caso abbiamo iniziato il montaggio con 5700 ore di girato. E ho iniziato selezionando le immagini migliori, a partire dalla mia intuizione.

Una selezione con un criterio estetico?

Non lo so. È un procedimento intuitivo. Mi piace una cosa e la tengo. Un dialogo, questa finestra, il colore di questa sedia, questa prospettiva. Dopo questa selezione io e gli altri due montatori cominciamo a lavorare basandoci solo su quella. A volte è un procedimento folle, assurdo e difficile, perché seleziono cose così diverse tra loro, e per motivi così diversi, che come fai a metterle assieme? Però lo facciamo, e cosa racconta davvero la scena che abbiamo montato? Nessuno si è curato del contenuto, si è trattato della composizione di un puzzle il più sensuale, coerente, misterioso, affascinante, complesso e ricco possibile, ma che è stato assemblato senza pensare a cosa volesse dire o significare una certa scena. Quando abbiamo messo assieme un po’ di scene, io ne scarto un po’, come all’inizio del processo. Ma anche in questo caso non c’è un criterio razionale; alcune le scarto perché mi sembrano più deboli, altre le tengo per certe angolazioni ma sempre senza una vera e propria agenda. È strano. Non penso che ci siano altri che lavorano a questo livello così inconscio, senza sapere di cosa parlerà il film, quale sarà il suo tema, il suo significato.





Come conseguenza è difficile dire quale sia il punto di vista del film sul suo protagonista, che sembra sempre smarrito in un flusso di eventi e di immagini, e che non è né un vincitore né un perdente.

È un personaggio misterioso, e penso sia interessante per questo. Avevo ripreso anche un altro torero, ma non era misterioso, quindi ho tenuto solo il primo. A volte ci sono figure così piatte e banali che non importa quanta intelligenza tu metta nel riprenderle, non ti restituiranno mai niente. Ma a volte basta un poco di fortuna o un pizzico d’intuizione, specie con gli esseri umani, e ti può apparire la complessità e la profondità della vita. In che forma e in che modo è difficile da dire, è una questione complessa, ma di sicuro finisce col coinvolgere lo spettatore in modo da spingerlo a lottare contro sé stesso o scoprire cose su sé stesso. Racconto sempre questo aneddoto: alla fine della proiezione del film al festival di New York mi si è avvicinata una donna per farmi i complimenti e mi ha detto “È stato incredibile, perché io sono vegana, ho due cani, mi sono sempre battuta per i diritti degli animali, ma il suo film mi ha trascinata con sé e mi ha regalato una delle più forti e belle esperienze cinematografiche della mia vita: lei mi ha corrotto”. E quest’idea mi piace da morire: l’idea che il cinema debba corromperci temporaneamente, farci vivere in mondi in cui non vorremmo vivere, farci credere o perfino amare ciò che abbiamo sempre odiato. È un grande potere quello di creare delle contraddizioni all’interno di chi guarda. E tornando al tema dell’ingiustizia, se riesci a stimolare una fascinazione per l’ingiustizia, lì le cose si fanno davvero interessanti.

Cosa mi dice del toro? Durante le riprese, o al montaggio, lo ha considerato un personaggio al pari del torero?

Sì, certamente. In tv, nelle riprese televisive delle corride questo non avviene mai, lì viene sempre visto come un oggetto, non come un soggetto. Non ha mai una soggettività. Noi invece abbiamo cercato di inserire delle immagini interessanti da quel punto di vista non solo fuori dall’arena ma anche dentro, in cui per esempio abbiamo il toro che guarda in macchina. Poi ci sono le immagini più ovvie come quelle lunghe riprese del toro mentre muore, gradualmente, dove vedi davvero che la vita lo sta abbandonando e la morte sta prendendo il suo posto. E quando finalmente chiude gli occhi, non rimane altro che un pezzo di carne, e tu non senti più niente. È come con gli esseri umani: quando qualcuno è morto, non è più niente, è solo un pezzo di carne. Tutte le emozioni, tutta la complessità dei sentimenti umani spariscono all’improvviso: questo è il mistero della vita. E per me il toro rappresentava questo. Nessuno l’ha mai ripreso in questo modo così intenso, e penso sia parte della bellezza del film, perché in qualche modo questo elemento di morte dà valore a tutto quello che accade nella corrida. Il torero rischia la vita e nessuno rischia la propria vita se non pensa che ne valga la pena. E qui c’è il paradosso: com’è possibile che queste persone pensino che quello che fanno, che questa danza macabra sia più importante della loro stessa vita?





Questo discorso è interessante, perché ho avuto la sensazione che il suo film mi portasse in un mondo che non solo non era né fatto di realtà né di finzione, ma che aveva una tensione metafisica verso qualcosa di diverso…

Sì, non saprei definirlo. Sicuramente la corrida ha un significato simbolico e allegorico, non si tratta semplicemente di sconfiggere la bestia, altrimenti non ci sarebbe tutta questa cornice retorica. Non è nemmeno una competizione. C’è un confronto fisico, ma è svolto con movimenti sensuali, una dinamica di sottomissione del toro portata avanti con movimenti sensuali, delicati e perfino femminili che poi si vanno a combinare con una violenza brutale. Si tratta di un’allegoria, ma di cosa esattamente non è chiaro, rimane misteriosa, non è chiara metafora di nulla. Contiene degli elementi essenziali, la vita e la morte, ma c’è anche di più: forse c’è l’arte, la plasticità, l’idea di poter apprezzare la bellezza ovunque, anche negli spettacoli più orrendi. Non è un’idea nuova, è un concetto romantico, ma forse questo gioco artificiale creato per perpetrare e imporre la violenza contenga della bellezza sta lì a dirci che la bellezza, davvero, può essere ovunque.