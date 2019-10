Playmobil - The Movie, J-Ax: "Un Playmobil che mi raffigura per me è come un Grammy"

Interviste Cinema

Insieme al regista Lino Di Salvo, J- Ax e Cristina D'Avena hanno presentato il lungometraggio animato in uscita a dicembre.

Nell'ambito di Alice nella Città, J-Ax e Cristina D'Avena, interpreti del crudele Re Maximus e della Fata Madrina, hanno presentato Playmobil - The Movie, in uscita il 31 dicembre, lungometraggio animato diretto da Lino DiSalvo, ex-Disney che ha accompagnato i cantanti nella promozione italiana.

Proprio DiSalvo spiega cosa lo abbia spinto verso il progetto: "Volevo usare la mia esperienza disneyana in questo film: i miei bambini amano Playmobil, quindi già come padre, sapendo che a loro piacevano, la mia decisione è stata facile. Secondo me viviamo in un mondo cinico, volevo proprio fare un film per bambini e famiglie."

Entusiasta Cristina: "Ringrazio per avermi scelta per la fata canterina, io sono una persona llegra e sorridente anche nella vita, il suo "Pazzesco!" è già entrato a far parte di me. Quando incontrerò i miei fan lo dirò di sicuro, è stato troppo divertente."

J-Ax è estatico perché – ci rivela – gli hanno consegnato un Playmobil che lo raffigura: "Per me è come il Grammy. Quand'ero piccolo però volevo essere He-Man, ma avevo un fisico incompatibile. Dei Playmobil mi piaceva il galeone degli anni Ottanta, tanto che me lo sono ricomprato da adulto, da un collezionista." Sinceramente divertito, ci racconta come abbia vissuto un impegno più corposo di un semplice cameo vocale: "Volevo fare i complimenti a chi ha pensato il casting per le voci italiane, chi meglio di me può fare un egocentrico che organizza spettacoli pericolosi? Ho un bambino di tre anni, e la fantasia è importante anche per gli adulti, non solo per i bambini. Nella versione originale il mio personaggio è interpretato dal nuovo cantante dei Queen: io alla fine ce l'ho fatta, ma non sono riuscito a parlare per quattro giorni, ho avuto per la prima volta il mal di gola da stress dopo 25 anni di carriera! Io poi sono un nerd dei film di animazione, ho apprezzato il film proprio da fan, ma ho apprezzato anche di poter uscire dal mio personaggio tipico: per me che arrivo dal rap urban, è stato come togliermi la maschera, per cominciare a giocare."



Playmobil: The Movie: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Cristina D'Avena continuerebbe volentieri a recitare: "Il doppiaggio è affascinante, mi è sempre piaciuto, volevo già fare Creamy, ma la feci solo quando cantava, spero che l'esperienza continui. Doppiare un cartone ti impone di entrare nel mondo della fantasia, devi diventare per un attimo piccolo come vorresti essere. Ero davvero lì, parlavo veramente con la protagonista Marla, altrimenti non ci sarei mai riuscita. Devi diventare il personaggio, è affascinante." J-Ax è d'accordo: "E' una grande responsabilità, sarai tu il personaggio qui in Italia, non è come doppiare gli attori, quando rimane comunque la loro faccia. In generale mi sono attenuto al personaggio, al suo modo di parlare originale, a parte qualche cosa alla J-Ax come "Zio", l'ho messa perché mi è stato chiesta."

Qual è stato l'approccio visivo che Lino DiSalvo ha scelto per raccontare i mitici giocattoli? "I film di questo tipo visualizzano di solito i giocattoli così come li vedresti dal vero, io volevo invece trattarli come io li immagino giocando con i miei bambini, perché li modifico con l'immaginazione. Volevo un mondo che riflettesse la mia immaginazione, non la mia percezione visiva della realtà." DiSalvo, americano ma con genitori siciliani, ha progetti per il futuro legati al nostro paese: "Ora sto scrivendo un film sulla mitologia italiana, la Badalisc della Val Camonica, il mostro che viene catturato nei boschi e poi rivela i segreti di tutti. Di solito gli Italiani nei film americani sono rappresentati solo come mafiosi, voglio fare qualcosa di più."