Pinocchio: la nostra intervista alle fatine Marine Vacth e Alida Baldari Calabria

Nel film di Matteo Garrone, la Fata Turchina si sdoppia e diventa per il burattino ora sorella e ora madre.

Ha cercato in lungo e in largo la sua Fata Turchina adulta Matteo Garrone, e l'ha trovata nella splendida attrice francese Marine Vacth, che ci ha folgorati nei due film di François Ozon Giovane e bella e Doppio amore. L'ha scelta, oltre che per la sua bravura, per il suo atteggiamento tenero e materno nei confronti del piccolo Federico Ielapi, il bambino che in Pinocchio interpreta il burattino di legno. Nel film c'è anche una Fata Turchina coetanea di Pinocchio, che lo accoglie come un compagno di giochi o un fratellino nella sua casa polverosa resa appiccicosa dai continui passaggi della Lumaca. Per la giovanissima versione del personaggio, il regista ha voluto un’attrice con cui aveva già lavorato, Alida Baldari Calabria, che in Dogman era la figlia del protagonista.