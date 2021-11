Pierfrancesco Favino è un uomo che si rifugia nei libri in Promises, un dramma sentimentale che offre profonde riflessioni

Interviste Cinema

Esce al cinema il 18 novembre, con Vision Distribution, il film Promises, una storia drammatica su sentimenti, rimpianti e ricordi con un superlativo Pierfrancesco Favino affiancato da Kelly Reilly e Jean Reno. Ne abbiamo parlato con l'attore in una video intervista

Qualcosa che spesso non si considera come determinante in una relazione tra due persone è il tempo dell'incontro. Non la durata, proprio il momento in cui scocca la scintilla tra due persone. La storia di Promises pone l'accento su come il tempismo di un possibile inizio di una storia d'amore sia un elemento imprescindibile perché le rose fioriscano. Semplicisticamente si ritiene che la responsabilità del funzionamento o del mancato funzionamento di una relazione dipenda soltanto dalla volontà degli individui coinvolti, quando in realtà la tempistica gioca un ruolo fondamentale. O il destino, se vogliamo chiamare più poeticamente questo terzo incomodo.

In arrivo nei cinema italiani il 18 novembre con Vision Distribution, Promises è un dramma sentimentale scritto e diretto dalla francese Amanda Sthers la quale, oltre che co-produttrice, sceneggiatrice e regista, è anche autrice del romanzo del 2015 da cui è tratto il film. Il racconto si sviluppa intrecciando diversi piani temporali, formando una narrazione a spirale che va dall'infanzia alla terza età del personaggio di Alexander, interpretato da Pierfrancesco Favino. Il film è una produzione italo-francese che si ambienta in parte in Italia e in parte in Inghilterra e che ha richiesto all'attore la recitazione in inglese per l'intera storia. Vedere il film in lingua originale offre dunque un ulteriore livello di immersione nella dinamica sentimentale tra Favino e l'attrice co-protagonista Kelly Reilly e quella parentale con il nonno interpretato da Jean Reno.

In Promises, attraverso il punto di vista di Alexander, osserviamo quanto le circostanze possano incidere sull'esistenza di una persona. Ci sono due modi per affrontare la vita: lasciarsi trasportare dalla corrente oppure remare, sapendo che in entrambi i casi non si può risalire il fiume.

Tra agire e reagire c'è un'abissale differenza quando ci si trova davanti allo specchio, confrontandosi con se stessi e il proprio inconscio, scoprendo le dolorose conseguenze che le scelte passate possono avere. Anche non scegliere è una scelta, che può far germogliare i semi del rimpianto. Abbiamo incontrato Pierfrancesco Favino alla Festa del cinema di Roma, dove Promises è stato presentato.

Nel video qui sotto, l'intervista con l'attore il quale aveva detto che "in questa storia c’era una grandissima comprensione dei motori involontari del genere maschile, degli errori che gli uomini possono commettere... e ogni tanto va bene andare al cinema per farsi un pianto liberatorio".



Promises: trama e trailer del film con Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly

Il film Promises (letteralmente Promesse) è la vita a tappe di un uomo di nome Alexander che ha avuto un passato difficile e porta sulle spalle il fardello di un'infanzia per nulla rosea. Alexander riesce a trovare la felicità solo quando ha una famiglia sua, formata dalla moglie e la loro bambina. Eppure questa serenità viene meno quando conosce una donna di nome Laura, una gallerista d'arte prossima al matrimonio. Il loro incontro è come uno scherzo del destino, a cui entrambi sanno di non poter sfuggire.

Alexander vede nello scorrere del tempo ciò che davvero ha importanza: la sofferenza vissuta durante l'infanzia, i momenti di felicità, le amicizie che a seconda delle occasioni possono trasformarsi da fedeli a dolorose. E questo amore del quale non vede i confini.

Qui sotto il trailer italiano di Promises e più in basso quello in lingua originale.