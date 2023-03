Piano piano: la nostra video intervista alle protagoniste Antonia Truppo e Dominique Donnarumma

Interviste Cinema

Una giovanissima esordiente al fianco di un'attrice più esperta, che insieme interpretano madre e figlia in quello che è uno dei migliori esordi italiani della stagione, firmato da Nicola Prosatore. Ecco cosa Truppo e Donnarumma ci hanno raccontato su Piano piano e sui loro personaggi.

Piano piano, il primo lungometraggio di Nicola Prosatore, uno con una lunga esperienza di tv e pubblicità alle spalle, regista tra le altre cose della popolare docuserie Wanna, è un racconto di formazione. È la storia, ambientata in una specie di condominio isolato nel nulla alla periferia di Napoli negli anni Ottanta, in cui tutto sta per cambiare, di un'adolescente di nome Anna, incuriosita dal mondo e dalla vita, presa come tanti adolescenti dalla smania di crescere. Anna ha una mamma, Susi, che sogna per questa sua unica figlia un futuro migliore, una vita migliore di quella che lei ha avuto. Susi ripone in Anna tutte le sue aspettative, e la protegge da tutto, fin troppo, facendola in qualche modo prigioniera di una situazione dalla quale una ragazza come Anna non potrà che cercare evasione.

Anna è interpretata dall'esordiente Dominique Donnarumma, mentre Susi da Antonia Truppo, brava attrice napoletana che di Piano piano è stata anche sceneggiatrice, assieme a Prosatore, a Francesco Agostini e Davide Serino. Di più: buona parte della storia raccontata dal film è basata su reali ricordi d'infanzia di Truppo.

In occasione dell'uscita nelle sale italiane di Piano piano, che è distribuito da I Wonder Pictures, abbiamo intervistato Donnarumma e Truppo, e questo è quello che ci hanno raccontato sul film e sui loro personaggi:



Piano piano: La nostra intervista alle protagoniste Antonia Truppo e Dominique Donnarumma

Piano piano è stato presentato in anteprima mondiale in Piazza Grande alla 75esima edizione del Locarno Film Festival, e in anteprima nazionale ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. Del cast fanno parte anche Giovanni Esposito e Lello Arena; con loro anche Giuseppe Pirozzi (vincitore del Premio RB Casting come miglior giovane interprete italiano), Antonio De Matteo e Massimiliano Caiazzo, questi ultimi tra i protagonisti della serie culto Mare fuori.

Piano Piano è una produzione Briciolafilm con Rai Cinema, prodotto da Nicola Prosatore e Antonia Truppo, in associazione con eskimo, in collaborazione con Soul Movie. Il film ha anche ottenuto il Premio “Gianni Volpi” per il miglior lungometraggio d’esordio italiano del 2022 al Sottodiciotto Film Festival & Campus nonché la menzione della critica SNCCI al Corto Dorico Film Fest 2022.

Ecco trailer e trama di Piano piano:



Piano piano: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Anna è quasi adolescente nel 1987. La finestra della sua stanza affaccia sul cortile di un palazzo-castello in mezzo a un bellissimo nulla che sta per trasformarsi in una nuova epoca.

L'incontro con Peppino, un ragazzo della sua età, e con quel Mariuolo che ha destabilizzato il quartiere, la porterà ai confini di quel piccolo mondo. L'infanzia che deve per forza finire e l'adolescenza che cerca il proprio spazio e l'attesa del suo riscatto. Lo stesso che farà tremare un'intera città.