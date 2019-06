Pets 2, Lillo è Duke: "E' un entusiasta della vita, essere cane per lui è il massimo"

Dal 6 giugno è nelle nostre sale Pets 2, seguito con il quale l'Ilumination Entertainment ci fa tornare nel mondo a quattro zampe di Max e amici. Tra questi amici c'è sempre Duke, l'enorme cane entusiasta dell'esistenza e molto meno ansioso di Max. Lo doppia nella versione italiana Lillo, che abbiamo intervistato per l'occasione sul "green carpet", nel video che potete vedere qui in basso. In Pets 2 Duke accompagna Max in una gita in campagna, dove quest'ultimo scoprirà come lasciarsi alle spalle ogni ansia e paranoia. Il problema non si pone affatto per Duke, che a parte un alterco molto leggero con una mucca, accetta il suo essere cane senza porsi troppe domande sulle situazioni che la vita gli presenta. La nostra edizione di Pets 2 ripropone anche gli altri doppiatori della serie: Alessandro Cattelan per Max, Laura Chiatti per Gidget e Francesco Mandelli per Nevosetto.



Pets 2 - Vita da animali: La nostra intervista a Lillo - HD