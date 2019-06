Pets 2, Francesco Mandelli è Nevosetto: "E' un simbolo di tenerezza, ma gli mancano delle rotelle"

Pets 2 è in sala dal 6 giugno: il sequel del popolare film di animazione dell'Ilumination Entertainment vede ancora una volta nel suo cast corale lo squinternato coniglietto Nevosetto, doppiato come sempre da Francesco Mandelli, al quale abbiamo rivolto un paio di domande, nell'intervista video qui in basso. In Pets 2 Nevosetto viene reclutato per una missione altamente pericolosa: salvare una giovane tigre siberiana da un circo. Potrebbe sembrare strano che qualcuno si affidi a un tale folle, ma è la fama di Capitan Nevosetto, il suo alter ego supereroico, a precedere il nostro batuffoloso eroe. Da notare che nel film di Chris Renaud i momenti in cui Nevosetto si vede come un supereroe inarrestabile sono animati in 2D, una tecnica in cui fa sempre piacere imbattersi.



Pets 2 - Vita da animali: La nostra intervista a Francesco Mandelli - HD