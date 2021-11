Per tutta la vita: le nostre interviste al regista e al cast su amore, nozze e scelte dolorose

Interviste Cinema

Arriva oggi al cinema Per tutta la vita. Per l'occasione, abbiamo incontrato il regista del film Paolo Costella, insieme agli attori Carolina Crescentini, Ambra Angiolini, Fabio Volo, Claudia Pandolfi e Filippo Nigro.

Arriva in sala oggi, 11 novembre, Per tutta la vita di Paolo Costella, che prede spunto da un fatto di cronaca per interrogarsi sulle relazioni amorose e sul matrimonio. Il film, che vede fra gli sceneggiatori anche Paolo Genovese, racconta la storia di quattro coppie che scoprono che il loro matrimonio è stato celebrato da un sacerdote fasullo e che quindi non è valido. Ciò le metterà di fronte a una scelta: giurarsi di nuovo eterno amore oppure lasciarsi per sempre.



Per tutta la vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD