Per Te
Anno: 2025
3,6
Per Te
Alessandro Aronadio
Alessandro Aronadio
Teresa Saponangelo
Teresa Saponangelo
Interviste Cinema

Per Te: la nostra video intervista a Teresa Saponangelo e al regista Alessandro Aronadio

Daniela Catelli

Ad Alice nella città, dove il film è stato presentato in anteprima prima dell'uscita al cinema, abbiamo intervistato il regista Alessandro Aronadio e la protagonista femminile Teresa Saponangelo, sui temi e sullo stile del film.

Per Te: la nostra video intervista a Teresa Saponangelo e al regista Alessandro Aronadio

Sceneggiatore e regista, al suo quarto film dietro la macchina da presa, Alessandro Aronadio porta al cinema con Per Te la storia vera di Mattia Piccoli, il bambino nominato nel 2021 Alfiere della Repubblica per la cura nei confronti del padre Paolo, colpito da Alzheimer precoce. Da questa storia drammatica Aronadio trae un film che racconta in maniera anche lieve non solo il legame tra un padre e un figlio, i cui ruoli quasi si scambiano col progredire della malattia, e la storia d'amore tra moglie, Michela, e il marito, l'uomo che un infelice destino le sottrae. ma che resta il punto di riferimento di una famiglia unita. La storia, ovviamente, non è documentaria ed è stata romanzata per il cinema, ma col rispetto dovuto per i veri protagonisti. Ad Alice nella città, dove il film è stato presentato prima dell'uscita al cinema il 17 ottobre, abbiamo avuto occasione di parlare con Alessandro Aronadio delle scelte coraggiose fatte per raccontare, col beneplacito della famiglia Piccoli, una storia che altrimenti avrebbe corso il rischio di sembrare ricattatoria e retorica, e con Teresa Saponangelo, una delle migliori attrici italiane, del personaggio di Michela. Ecco la nostra intervista.

Per te: la trama e il trailer

A Paolo, un uomo ancora giovane, marito e padre di famiglia, viene diagnosticato l'Alzheimer precoce. Una diagnosi terribile, che con la moglie Michela inizialmente cerca di contrastare rivivendo con lei luoghi e ricordi del passato, quasi con allegria, mentre cerca di trascorrere più tempo col figlio Mattia, al quale non ha il coraggio di dire la verità. Li seguiamo nel loro difficile percorso tra felicità condivise, esperienze da fare prima che sia troppo tardi e la consapevolezza che l'amore che è stato dato non è mai perduto.

Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
