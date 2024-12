Per il mio bene: le nostre interviste a Barbora Bobulova, Mimmo Verdesca e Leo Gullotta

Interviste Cinema

Arriva al cinema giovedì 5 dicembre il film di Mimmo Verdesca, Per il mio bene. Ve lo presentiamo con la nostra intervista al regista, alla protagonista Barbora Bobulova e a Leo Gullotta.

Tra i molti film che arrivano al cinema il 5 dicembre, uno di quelli meritevoli di visione è sicuramente Per il mio bene di Mimmo Verdesca, di cui vi abbiamo già parlato in occasione della presentazione alla stampa e della nostra recensione. Si tratta di una storia al femminile, che parte dal personaggio di Giovanna, una donna forte e affermata, la cui vita prende una piega inattesa e negativa quando scopre di avere un tumore epatico per cui necessita di un trapianto d'organo da parte di un consanguineo. Quando la madre è costretta a rivelarle di essere stata adottata, Giovanna intraprende un lungo e difficile viaggio alla ricerca di chi l'ha messa al mondo. Abbiamo avuto il piacere di parlare del film con il regista e con due dei protagonisti, Barbora Bobulova che è Giovnna, che torna in un ruolo di rilievo sul grande schermo, e Leo Gullotta, il veterano e bravissimo attore che è sempre un piacere ritrovare sullo schermo e che nel film ha un ruolo non esattamente positivo... queste le nostre video interviste.

Per il mio bene: la trama e il trailer del film

Giovanna è una dornna forte e autonoma, alla guida dell'azienda di famiglia e con una figlia adolescente che cresce da sola. La sua vita scorre solida, fino a quando non scopre di avere una grave malattia. Per la prima volta ha bisogno di qualcuno. Cerca all'interno della famiglia un donatore compatibile, ma sua madre le confessa che non è possibile: nessuno fino a quel momento ha mai avuto il coraggio di dirle che è stata adottata. Giovanna non sa più chi è. Vorrebbe risalire alle sue vere origini ma si scontra con una legge complicata. Quando il tribunale le comunica che sua madre biologica si rifiuta di aiutarla, Giovanna decide di aggirare le regole, rintraccia la donna e si presenta da lei, decisa a farsi conoscere. L’anziana donna che si trova davanti, Anna, è ostile e sfuggente, non si lascia avvicinare da nessuno. Mantenendo segreta la sua identità, Giovanna la avvicina con pazienza e sensibilità. Inizia tra loro un rapporto fatto di poche parole, gesti ruvidi e affetto. Anna lentamente si apre, inizia a fidarsi nuovamente di qualcuno, mentre Giovanna si dimentica del motivo di salute che l’ha spinta fin lì, per inseguire un bisogno di verità molto più profondo. Una verità legata alla storia della sua nascita.