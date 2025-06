Per amore di una donna, la sceneggiatrice Nicoletta Micheli: "Uno sguardo di speranza per una società più egualitaria"

Interviste Cinema

Nicoletta Micheli ha scritto insieme a Guido Chiesa il film Per amore di una donna, adesso al cinema, adattamento del romanzo di Meir Shalev. Ci spiega quale sia stato il criterio che ha guidato questa versione cinematografica, nonché lo spirito che la anima.

Per amore di una donna è nei nostri cinema ed è l'adattamento del romanzo di Meir Shalev, con protagonista un uomo cresciuto da tre padri allo stesso tempo, per una decisione di sua madre, all'epoca della Palestina protettorato britannico negli anni Trenta. Il film di Guido Chiesa rilegge il testo scegliendo un doppio punto di vista femminile, per un racconto più tradizionale: all'elaborazione ha partecipato la sceneggiatrice Nicoletta Micheli, già collaboratrice in altre occasioni del regista. In quest'intervista ci spiega quali decisioni abbiano guidato la trasposizione dei temi originali.



Nicoletta Chiesa su Per amore di una donna: "Persone che volevano costruire un mondo nuovo"

Nella Palestina protettorato britannico degli anni Trenta, in una delle comunità internazionali di persone ebree in fuga dalle persecuzioni in Europa, arriva Yehudit (Ana Ularu), una donna con un segreto. Il vedovo Moshe, l'affarista Globerman e il filosofo sognatore Yaakov s'innamorano di lei allo stesso tempo, ma Yehudit ha un buon motivo per non volersi legare a nessuno dei tre. Quarant'anni dopo, l'americana Esther (Mili Avital) cerca di ricostruire cosa la lega a Yehudit, in compagnia del figlio di quest'ultima, Zayde (Ori Pfeiffer).

È stata proprio la cornice relativamente contemporanea a fungere da chiave per adattare il libro in Per amore di una donna, come spiega Nicoletta: "Il libro conteneva sicuramente il nucleo che ci ha conquistato inizialmente, ci vedevamo un grande potenziale cinematografico, ma mancava di quell'aspetto progressivo, di un compimento della storia che prevedesse anche uno sbocco esistenziale, tutto sommato si chiudeva su un fallimento del suo protagonista, il figlio dei tre padri. A partire da questa esigenza, abbiamo preso un piccolo personaggio e l'abbiamo trasformato in un personaggio adulto, questa donna che una volta adulta torna sulle sue origini, in cerca un po' della sua identità, della sua verità".





Oggi i territori raccontati nel film sono teatro di uno scontro molto sanguinoso, che però mette per contrasto in risalto lo spirito del racconto: "Il film è stato scritto e girato prima degli eventi drammatici che tutti conosciamo, era già terminato il 7 ottobre. È un tempismo sicuramente non fortunato, certamente non per la storia di questo travagliata terra, e nemmeno per il nostro film: eppure in quel microcosmo esiste una bellezza, il desiderio da parte di questi giovani che scappavano dalle persecuzioni negli anni Venti, Trenta, di costruire un mondo nuovo a partire da un rapporto uomo-donna di un certo tipo, una società egualitaria dove la giustizia fosse qualcosa di veramente vissuto, dove ci si aiutasse, dove la collaborazione, il senso della comunità fosse al centro della vita. [...] Un desiderio universale che nasconde le sue ombre, perché poi vediamo questi personaggi alle prese comunque con le loro fragilità e meschinità. I personaggi maschili non hanno sicuramente fatto i conti con certi aspetti di sé, però questa spinta al cambiamento credo abbia una grande attualità, scontrandosi oggi con questa tragica realtà che abbiamo sotto gli occhi."

E c'è un fondo di ottimismo in questa versione della storia, in Per amore di una donna: "Non abbiamo mai accettato di fare dei film che - come dico io - allontanano dalla vita, nichilisti, pessimisti, con un cinismo di fondo. Vogliamo mantenere uno sguardo di speranza, sempre prevedendo la possibilità di un cambiamento positivo."