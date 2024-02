Pensati Sexy: Michela Andreozzi, Diana Del Bufalo e Valentina Nappi ci spiegano come diventare irresistibili

Interviste Cinema

Da oggi è disponibile su Prime Video la commedia di Michela Andreozzi Pensati Sexy, che affianca alla protagonista Diana Del Bufalo la pornostar Valentina Nappi. Volentieri le abbiamo intervistate, chiedendo a ognuna di loro: "Come si fa a sentirsi sexy?".

Pensati Sexy è il nuovo film da regista di Michela Andreozzi, che torna a parlare, con i toni della commedia, delle pressioni che la società ancora esercita sulle donne, che devono essere assolutamente perfette. Nel film con Diana Del Bufalo le aspettative riguardano l'aspetto fisico ma anche la professione, perché Maddalena, che ha un lavoro precario, un capo super sexy e, come se non bastasse, una madre che la considera la pecora nera della famiglia, si sente una nullità. Succede però che il destino, che non sempre è beffardo, metta sulla sua strada un angelo custode davvero sui generis: la pornostar Valentina Nappi, che un giorno appare per magia e comincia a elargire consigli su come diventare irresistibili. Per smettere di essere trasparente, Maddalena deve semplicemente pensare di essere sensuale e piacersi, mettendo ad esempio in risalto le sue forme generose grazie ad aderentissimi mini abiti di lattice.

Strizzando l’occhio al Il Diario di Bridget Jones, Pensati Sexy non è un manuale di autoaiuto che prevede una serie di regole da seguire, ma un invito a credere in sé stessi, a volersi bene per come si è. Ovviamente non è semplice, e Michela Andreozzi, Diana Del Bufalo e la stessa Valentina Nappi ci hanno spiegato come fare in modo che la nostra autostima non rimanga pari a zero. Abbiamo incontrato la regista e le attrici nello stiloso Hotel De La Ville di Roma, in un tripudio di piume, corsetti e colori allegri, e, dopo una corroborante conversazione, siamo usciti con la convinzione che perfino Brad Pitt potrebbe cadere ai nostri piedi, se solo lo volessimo.

Interpretato anche da Raoul Bova, Angela Finocchiaro, Alessandro Tiberi, Jenny de Nucci e Fabrizio Colica, Pensati Sexy è disponibile da oggi, 12 febbraio 2024, su Prime Video, in qualunque punto del globo terracqueo vi troviate.

Pensati Sexy: la nostra intervista a Michela Andreozzi, Diana Del Bufalo e Valentina Nappi