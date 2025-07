Paolo Ruffini si racconta al Marateale 2025: la nostra video intervista

Interviste Cinema

Paolo Ruffini è stato ospite della 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata e si raccontato in questa video intervista.

Paolo Ruffini è un fiume in piena quando si tratta di parlare di cinema di oggi, di comicità italiana, inclusività e delle sfide del digitale: tutti argomenti che ha toccato nel corso della video intervista che ci ha concesso durante la 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata.

Paolo Ruffini al Marateale 2025: la nostra video intervista

Paolo Ruffini arriva vestito d'azzurro per la nostra video intervista - "un po' come il principe azzurro, dai" - e gli basta una domanda sola per iniziare un lungo discorso che toccherà i più svariati argomenti. Attore comico, regista, ma anche scrittore (ci parlerà anche di Benito, presente!), Paolo Ruffini si è raccontato senza filtri, rivelando come, a suo dire, oggi, il cinema sia ormai privo di mito e di epicità, quegli elementi che hanno reso grande la settima arte in passato.

La nostra chiacchierata iniza dalle motivazioni che lo hanno spinto a dedicarsi a progetti inclusivi, come lo spettacolo teatrale Din Don Down- alla ricerca di (D)io con i ragazzi della Compagnia Mayor von Frinzius, con cui è attualmente in tour. Da questo spettacolo è nato il nuovo programma radio di Paolo Ruffini con Federico Parlanti “Radio Up & Down - la trasmissione con un cromosoma in più” su Radio24 che ha debuttato a gennaio e prosegue tutta l’estate. "L'ispirazione è la noia, ma anche la mia iperattività, oltre a voler realizzare qualcosa che abbia un impatto in un momento culturale che mi sembra molto piatto, dovuta sicuramente a un politically correct che è quanto di più volgare l'uomo abbia mai concepito."

Nonostante sui social il suo format Il Babysitter e Il Badante abbiano raggiunto cifre vertiginose, con oltre 100milioni di visualizzazioni, per Paolo Ruffini i social sono pericolosi, non solo perché trasformano un film in un "contenuto" e i registi in "content creator", ma anche perché hanno creato un appiattimento culturale preoccupante. "Lo sguardo del pubblico si è ristretto, siamo tutti troppo abituati a guardare lo schermo di un telefono. Non c'è più la visione periferica". Ma questo processo è irreversibile? L'unico modo, ci racconta Ruffini, è far sì che il pubblico "torni a fare il pubblico", ritornando a rispettare il mestiere dell'attore, limitando il potere del pubblico e del suo giudizio: "Abbiamo dato al pubblico una cassa di risonanza immensa, troppa".

"Voglio pensare di stare in un paese dove la cultura è presa seriamente, ma anche dove non devo giustificarmi per il mio lavoro. Non penso che nel 2025 un regista o un attore debba giustificarsi" e anche senza nominarlo esplicitamente, cita il caso di Luca Marinelli e la sua interpretazione di Benito Mussolini in M - Il figlio del secolo, a causa della quale l'attore ha dovuto più volte ribadire di essere antifascista. Questo spunto è l'occasione per chiedergli di Benito, presente!, sua ultima fatica editoriale che ha venduto già oltre 10mila copie e che racconta di un professore comunista che, in seguito a uno shock temporale, si ritrova a essere il professore di Benito Mussolini: "Volevo dimostrare come l'educazione e l'amore possano talvolta davvero cambiare le cose". Una storia, ci dice Ruffini, che ha tutte le caratteristiche per diventare una sceneggiatura per un film: "Mi piacerebbe, c'è un'ipotesi, un dialogo aperto, per ora mi concentro sul libro che sta andando molto bene".

Qui sotto la nostra video intervista.