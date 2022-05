Paolo Ruffini ospite del Riviera International Film Festival ci racconta Ragazzaccio, i suoi maestri e i suoi sogni

Interviste Cinema

Al Riviera International Film Festival, iniziato il 10 maggio e fino al 15 a Sestri Levante, uno degli ospiti è Paolo Ruffini, venuto per parlare di Ragazzaccio, film che ha diretto e non interpretato. Lo abbiamo intervistato e ci ha raccontato molte cose su sé e sul suo lavoro.

Dal 10 al 15 maggio si svolge a Sestri Levante il Riviera International Film Festival, o RIFF, un festival molto interessante rivolto ad opere, di finzioni o documentarie, realizzate da autori sotto i 35 anni. Tra i numerosi ospiti presenti uno dei più entusiasti è Paolo Ruffini, popolare regista e attore livornese che è sempre un piacere incontrare. Paolo infatti, al di là della sua aria da eterno ragazzino un po' monello, è un uomo intelligente, colto, grande conoscitore di cinema e molto sensibile, come dimostrano i suoi lavori teatrali e cinematografici con la compagnia di Up & Down e il recente PerdutaMente dedicato al tema dell'Alzheimer.

In questa intervista, Ruffini ci parla di molte cose, partendo proprio da un festival unico nel panorama italiano, fuori dai consueti premifici in cui ci si parla addosso e realmente dedito alla scoperta di nuovi e giovani talenti. Paolo ci racconta poi chi sono i suoi maestri e ci parla delle origini, del tema e degli attori di Ragazzaccio, il film che ha scritto e diretto ma non interpretato e che uscirà prossimamente al cinema con Minerva Pictures. Prima di questo, però, aveva diretto Nicola Nocella in Rido perché ti amo, che speriamo di vedere in futuro, anche se al momento non si sa ancora quando. Infine, Ruffini ci racconta dove si trova a questo punto della sua vita e cosa vorrebbe ancora fare.

Ringraziamo sentitamente Paolo per l'intervista e il Riviera International Film Festival per la collaborazione.