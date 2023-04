Pantafa: la nostra video intervista alla protagonista Kasia Smutniak e al regista Emanuele Scaringi

Interviste Cinema

Al cinema dal 30 marzo l'horror Pantafa si riallaccia alle tradizioni popolari regionali ed è una riflessione sulla maternità. La nostra video intervista alla protagonista Kasia Smutniak e al regista Emanuele Scaringi,

Da amanti dell'horror quali siamo, troviamo sempre interessante, anche a prescindere dal risultato, la ricerca di un'originalità nell'ispirazione. Per il suo secondo film da regista, Emanuele Scaringi sceglie con Pantafa la strada dell'horror autoctono, che ha le sue radici nelle leggende rurali e nelle spiegazioni soprannaturali che la saggezza popolare dà a fenomeni diffusi come quello della paralisi ipnagogica, uno dei disturbi del sonno per cui chi ne è afflitto trova difficile svegliarsi e respirare e ha la sensazione di un peso che lo sovrasta e che può dar luogo anche ad allucinazioni. Il mostro di Pantafa è la pantafica, conosciuta anche in altre regioni e paesi con nomi diversi, una creatura notturna tipica del folclore abruzzese e marchigiano, accusata di rubare il respiro ai bambini e ai dormienti. Protagonista del film è Kasia Smutniak nel ruolo di Marta, madre di una bambina, Nina (la bravissima esordiente Greta Santi) che si trasferisce con lei nel paese montano di Malanotte dove, tra il suo scetticismo e la realtà dei fatti, la Pantafa inizia a perseguitarle. Abbiamo incontrato per una breve intervista Emanuele Scaringi e Kasia Smutniak, che ci hanno parlato dell'intento del film e del tema che sta all'interno della cornice dell'horror, ovvero le paure di una madre, in cui l'attrice si è pienamente rispecchiata.

Pantafa: la trama

Marta (Kasia Smutniak), è una donna irrequieta che insieme alla figlia Nina (Greta Santi) si trasferisce nel paesello montano di Malanotte. Già prima dell'arrivo nella nuova casa, la bambina ha iniziato a manifestare disturbi del sonno, noti come paralisi ipnagogiche, che spesso la portano ad avere allucinazioni. È per questo che Marta ha deciso di trasferirsi in montagna, nella speranza che lontano dal caos della città e con l'aiuto dell'aria pulita la piccola Nina riesca a riposare senza problemi. Purtroppo sin dalla prima notte trascorsa nella nuova casa, la bambina inizia a mostrare segni di peggioramento del suo disturbo, tanto da cominciare ad avere incubi più realistici in cui vede una sinistra figura seduta sul suo petto, che grava su di lei fino a toglierle il respiro. Con l'aiuto di uno dei pochi bambini che incontra in giro e di un'anziana saggia del luogo (Betti Pedrazzi), Nina capisce che la Pantafa l'ha presa di mira e impara coraggiosamente i rituali per difendersi, mentre Marta, inizialmente scettica, comincia a cambiare. Pantafa è al cinema dal 30 marzo e questa è una clip di assaggio del film.