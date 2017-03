Ovunque tu sarai: videointervista al regista e ai protagonisti con interrogazione calcistica

Quattro tifosi della Roma che per la partita degli ottavi di finale della Champions League del 2008 vanno a Madrid, la storia dell'amicizia e il ritratto di momento della vita che non solo Joseph Conrad chiama "la linea d'ombra". C'è questo ed altro ancora in Ovunque tu sarai, opera prima di Roberto Capucci e road movie interpretato da Ricky Memphis, Primo Reggiani, Francesco Montanari e Francesco Apolloni.

Insieme al regista, questo quartetto ha nel cuore la squadra di Francesco Totti, come ci dimostra nelle videointerviste che abbimo realizzato ieri in cui si parla anche di amicizia maschile e di un film che è stato una piacevole sorpresa e un modo per diventare ottimi collaboratori. L'uscita in sala è prevista per il 6 di aprile e la distribuzione è M2 Pictures.