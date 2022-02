Open Arms - La legge del mare: non eroi ma umani, intervista a Oscar Camps, al regista e all'interprete

Interviste Cinema

Il 3 febbraio arriva al cinema Open Arms - La legge del mare, che ha vinto il Premio del Pubblico alla Festa del cinema di Roma e racconta la storia vera di Oscar Camps e della sua ONG. Ne abbiamo parlato in quell'occasione proprio con lui, col regista Marcel Barrena e col protagonista Eduard Fernàndez.

Al giorno d'oggi la parola eroe è spesso abusata, viene attribuita a gente che fa semplicemente quello che un tempo veniva ritenuto normale e che oggi, in una società sempre più rancorosa ed egocentrica, stupisce. Secondo il dizionario, l'eroe è "chi dà prova di grande abnegazione e di spirito di sacrificio per un nobile ideale". E quale impresa più nobile potrebbe esserci per un essere umano del salvare le vite dei suoi simili, mettendo a rischio la propria? Oggi, però, quando le leggi della politica sovrastano quelle basilari, i protagonisti di alcune di queste imprese vengono spesso considerati criminali. È quello che è successo a Oscar Camps e alla sua Open Arms, l'ONG che ha fondato per salvare vite in mare. La sua storia è raccontata in modo appassionante e molto cinematografico da Open Arms - La legge del mare, che ha vinto il Premio del Pubblico all'ultima Festa del cinema di Roma e che arriva al cinema mercoledì 3 febbraio.

Open Arms - La legge del mare

Il film diretto da Marcel Barrena e interpretato da Eduard Fernàndez racconta proprio la vita di Oscar Camps, un uomo con tutti i difetti e le fragilità di un essere umano, comproprietario di una società di bagnini di Barcellona, che dopo aver visto la foto del piccolo Alan Kurdi annegato (il bambino con la maglietta rossa), lascia tutto e parte per Lesbo, per aiutare i suoi simili durante i drammatici naufragi di migranti del periodo. Comunque la si pensi in merito, Open Arms - La legge del mare è un film che non può lasciare indifferenti. Questo è il trailer.

Open Arms: le nostre interviste

Abbiamo incontrato il carismatico Oscar Camps, il regista Marcel Barrena e il bravissimo protagonista, Eduard Fernàndez, in occasione della Festa del cinema di Roma, dove si è svolta l'anteprima europea del film. Lungi dal considerarsi eroe, Camps sostiene di fare solo il suo dovere di essere umano, e se questo significa fare arrabbiare qualcuno, pazienza, lui è il primo a confessare le sue debolezze, ma la legge del mare impone di salvare le vite in pericolo, fin dall'antichità.