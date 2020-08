Onward, il regista Dan Scanlon: "La paura blocca il nostro potenziale, bisogna sfidare se stessi"

Interviste Cinema

Il regista Dan Scanlon in un'intervista ci ha parlato dei temi dietro a Onward - oltre la magia, il nuovo lungometraggio animato targato Pixar.

Onward è la penultima fatica Pixar (siamo anche tutti in attesa di Soul) e abbiamo avuto modo di parlarne col suo regista Dan Scanlon, in precedenza autore di Monsters University. Il cartoon ipotizza un mondo fantasy in cui le creature si siano imborghesite in una società specchio della nostra, dimenticando la magia: eppure soltanto la magia potrebbe riportare in vita, solo per 24 ore, il babbo dei due giovani elfi protagonisti, il timido Ian e l'estroverso Barley.

Onward nasce da un'esperienza molto personale di Scanlon e di suo fratello: anche lui si è domandato chi fosse il padre che non ricordava, e tuffarsi anima e corpo in questo progetto per quattro anni e più (di cui quasi due di produzione effettiva) è stato un modo di riflettere sulla sua vita, modellando l'insicurezza di Ian sulla propria. Al di là della superficie divertente, che vive di una parodia degli stereotipi fantasy, Onward si regge infatti come tutti i film Pixar su temi molto forti, in particolare la necessità di ringraziare le persone che ti rendono chi sei e ti sostengono, ricordando di sostenerle a tua volta. Tale sostegno reciproco, ci spiega Dan, scatta nella famiglia naturale ma non solo in quell'ambito.

Un secondo tema è la necessità di sfidarsi, per superare le paure che bloccano il nostro potenziale e per compiere passi avanti. In questo senso la tecnologia può impigrirci, ma non va demonizzata. Più che mai può confermarlo la Pixar, che dell'equilibrio tra tecnologia, creatività e sfida ha fatto il proprio credo: si spera anche in futuro, visto che solo nel 2020 arrivano due lungometraggi come Onward e Soul, entrambi a soggetto originale. "Non l'abbiamo fatto apposta", ci spiega Scanlon, "ma sicuramente da noi vedrete più storie originali e idee strambe, ascolterete nuove voci".