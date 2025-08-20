TGCom24
Interviste Cinema

Ogni maledetto Fantacalcio: parlano regista e attori del film Netflix in arrivo il 27 agosto

Diretto da Alessio Maria Federici, il film è una commedia definita come una dichiarazione d’amore ironica e surreale al mondo dei fantallenatori.

Ogni maledetto Fantacalcio: parlano regista e attori del film Netflix in arrivo il 27 agosto

Con il listone ufficiale alla mano (ovvero l'elenco completo di tutti i giocatori di calcio che partecipano al campionato di Serie A) e l'inizio campionato dela Serie A il 23 agosto, arriva un evento imperdibile per tutti gli appassionati che da anni scatenano la propria fantasia manageriale con il celebre gioco virtuale. Ogni Maledetto Fantacalcio è il titolo di una commedia definita come una dichiarazione d’amore ironica e surreale al mondo dei fantallenatori. Diretto da Alessio Maria Federici e prodotta da QMI, il film sbarca su Netflix il prossimo 27 agosto.

Scritto da Giulio Carrieri e Michele Bertini Malgarini, con la collaborazione di Fantacalcio (marchio di Quadronica), il film racconta l’assurda storia di Simone, uno sceneggiatore trentenne, più libero che affermato, finito sotto interrogatorio dopo la scomparsa del suo migliore amico Gianni, campione in carica della Lega “Mai una gioia”. A interrogare Simone è una giudice dal sarcasmo tagliente, che si trova a dover rispondere a una domanda fuori dal comune: quanto può spingersi qualcuno pur di vincere al Fantacalcio?

Ogni maledetto Fantacalcio: intervista con il regista e due dei protagonisti

Nel cast del film troviamo Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti, oltre a Francesco Giordano, Giacomo Bottoni e Francesca Agostini. Da segnalare anche le partecipazioni speciali di Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Giuseppe Pastore, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti.
Nella video intervista qui sotto possiamo ascoltare il regista Alessio Maria Federici e due dei protagonisti, Giacomo Ferrara e Francesco Russo.
Più in basso il trailer di Ogni maledetto Fantacalcio.

Film stasera in TV