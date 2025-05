Nottefonda: video intervista a Giuseppe Miale di Mauro, Francesco Di Leva e Mario di Leva

Interviste Cinema

Arriva al cinema l'8 maggio un'opera prima che vi consigliamo di non perdere. Si intitola Nottefonda è diretto da Giuseppe Miale di Mauro e interpretato nei ruoli principali da Francesco Di Leva e dal figlio Mario Di Leva. Ecco la nostra intervista video.

Personalmente ci fa sempre piacere assistere al debutto di un nuovo regista, perché è spesso da lì che nascono le storie più interessanti, anche se non sempre questi film hanno un'adeguata distribuzione. Speriamo che questo non succeda con Nottefonda, che arriva al cinema l'8 maggio distribuito da Luce Cinecittà, di cui vi abbiamo parlato già nella nostra recensione e in occasione della conferenza stampa. Se, diciamo così, lo "sponsorizziamo", non è perché qualcuno ci paga, ma perché si tratta di un esordio che ci ha colpito molto per la capacità di raccontare una storia personale intima e dolorosa senza retorica ma con grande partecipazione, per l'originalità della trama con un colpo di scena finale, per le interpretazioni degli attori, le musiche, l'ambientazione notturna in una Napoli davvero mai vista ma che potrebbe essere una qualunque metropoli. Nottefonda è, a voler essere più precisi, non solo un debutto individuale ma anche quello collettivo di una compagnia teatrale, il Nest - Napoli Teatro Est, nata 10 anni fa nel quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio e fondata dal regista Giuseppe Miale di Mauro, dagli attori Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino, che compaiono tutti nel film e lo hanno accompagnato fino dalla sua origine in forma di romanzo. Qua potete trovare la nostra intervista al regista, a Francesco Di Leva e al figlio, il giovanissimo Mario Di Leva, che sembra intenzionato a seguire le orme del talentuoso padre. Si capisce da quello che dicono quanto Nottefonda nasca da un posto a loro molto caro.

Nottefonda: la trama

Ciro è un uomo allo sbando dopo la morte della moglie, scomparsa in un incidente stradale. E' letteralmente ossessionato dall'idea di trovare la macchina che lo ha causato e ogni notte, in compagnia del figlio Luigi, percorre in auto le strade dove per l'ultima volta lei è stata viva, nella speranza di trovare una risposta a quanto accaduto. Per attutire il dolore fuma il crack e si isola dal mondo, rifiutando le offerte di lavoro dell'amico Rosario e i consigli di una madre disperata. Sarà proprio uno dei suoi amici, Carmine, accecato dal desiderio di vendetta, a far capire a Ciro che può fare pace col suo dolore e uscire dall'inferno che gli corrode la mente.