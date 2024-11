Non sono quello che sono: Edoardo Leo e Ambrosia Caldarelli ci raccontano la tragedia di Desdemona

Interviste Cinema

Con Non sono quello che sono Edoardo Leo ha voluto reinterpretare l'Otello di William Shakespeare considerandolo la storia dell'ennesimo femminicidio: altro che dramma della gelosia…

Nelle sale cinematografiche è arrivato da pochi giorni Non sono quello che sono, il nuovo film da regista di Edoardo Leo. L’attore si è lanciato in un’impresa nobile e coraggiosa: l’adattamento in versione contemporanea e in dialetto romanesco dell’Otello di William Shakespeare. A fare da sfondo alla vicenda del Moro che per gelosia uccide la giovane moglie Desdemona, credendo alle bugie dell’infido Iago, è il litorale laziale, dove imperversa la piccola criminalità. Anche Otello è un delinquente, che si arricchisce, aiutato dalla sua banda, grazie allo spaccio di droga.

Con questa sua reinterpretazione di un’opera che tanti registi hanno voluto rappresentare o tradurre in immagini, Edoardo Leo prende posizione contro il femminicidio, la violenza sulle donne e la manipolazione psicologica. Il suo Otello è indubbiamente affetto da narcisismo e la povera Desdemona sostiene di amarlo nonostante le percosse di cui è vittima. Ne deriva che la tragedia di Otello diventa la tragedia di Desdemona. Il regista è anche uno dei protagonisti del film e ha scelto di impersonare Iago, che resta una delle figure più seducenti mai inventate da Shakespeare.

A ridosso dell’uscita al cinema, Edoardo Leo ha presentato Non sono quello che sono alla stampa, e noi lo abbiamo intervistato insieme ad Ambrosia Caldarelli, che fa la parte di Desdemona.