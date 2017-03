Non è un paese per giovani: le videointerviste a Giovanni Veronesi, Giuliano Sangiorgi e al cast

L’Italia di oggi e quella degli anni 70, avere 20 anni adesso e averli qualche tempo fa. E poi la voglia di andar via o di restare, i racconti sentiti durante la trasmissione radiofonica "Non è un paese per giovani" e l’avventura di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro con le musiche del film.

Ecco di cosa abbiamo parlato con Giovanni Veronesi, gli attori e l'autore della colonna sonora di Non è un paese per giovani, che ha condotto il regista, Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco e Nino Frassica a Cuba, luogo carico di storia e di fascino in cui è difficilissimo girare, mentre Sergio Rubini restava a Roma nei panni di un giornalaio venditore anche di frutta fintamente biologica.

Prodotto da Paco Cinematografica insieme a Rai Cinema e Neo Art Producciones - e distribuito da 01 Distribution - il film arriva il sala il 23 marzo pronto a far riflettere e naturalmente ad emozionare, perché Veronesi non è né un intellettuale né un sociologo, ma un uomo del cuore e dell'anima. Stavolta, però, a muoverlo è stata anche la necessità di protestare contro un paese come il nostro che sempre più calpesta i sogni dei ragazzi.