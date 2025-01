Nightbitch: la nostra video intervista alla regista Marielle Heller

Interviste Cinema

In streaming dal 24 gennaio su Disney+ il film con Amy Adams che parla di una neo mamma in crisi utilizzando un mix tra dramma, commedia e horror. Abbiamo intervistato la regista di Nightbitch, Marielle Heller, e questo è quello che ci ha raccontato sul film e i suoi temi.

Arriva il 24 gennaio in streaming su Disney+ il film che è valso alla sua attrice protagonista, Amy Adams, la sua nona nomination al Golden Globe, e che potrebbe anche farla arrivare alla sua sesta candidatura all'Oscar. Parliamo di Nightbitch, tratto dall'omonimo, acclamato best seller di Rachel Yoder e storia di una donna che è diventata madre e che ha deciso di mettere in pausa la sua carriera di artista per dedicarsi al bambino. Questa decisione, però, inizia a costarle cara: perché, peraltro spesso da sola col marito impegnato in diversi viaggi di lavoro, questa protagonista si renderà conto di quanto è faticosa fisicamente e psicologicamente la maternità; e un certo punto la fatica e la stanchezza solo tali da far prendere a tutto una piega decisamente surreale e vagamente inquietante, con questa protagonista senza nome, così da essere il simbolo di tutte le donne e tutte le madri, sembra rendersi conto (o immaginare, chissà) che la notte viene posseduta da uno spirito antico e femminile e si tramuta in una cagna che sfoga tutti i suoi istinti primari.

Non è quindi che Nightbitch sia un film che fa molto per nascondere le sue tematiche principali, che sono appunto quelle femminili e femministe che riguardano il rapporto di una donna con la maternità, e anche il modo e il grado in cui i partner maschili possano comprendere o meno le difficoltà insite nell'essere genitrici. Sono queste - ma anche l'utilizzo del genere e del fantastico per declinare questi temi - le questioni che abbiamo affrontato nel corso dell'intervista alla donna che ha adattato il libro di Rachel Yoder e che ha diretto Nightbitch, Marielle Heller, colei che alle spalle ha già film come Diario di una teenager, Copia originale e Un amico straordinario.

Nightbitch: la nostra intervista video a Marielle Heller

Al fianco (più o meno) di Amy Adams, nei panni del marito, c'è un altro bravo interprete come Scoot McNairy. Qui di seguito potete vedere il trailer italiano ufficiale di Nightbitch.