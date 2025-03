Nella Tana dei Lupi 2: Pantera: la nostra intervista video al regista Christian Gudegast

Interviste Cinema

Arriva al cinema il 6 marzo il sequel dell'ottimo e ruvido film d'azione del 2018 che ha portato all'attenzione degli appassionati il nome di questo sceneggiatore e regista in precedenza davvero poco conosciuto. Abbiamo incontrato Christian Gudegast e con lui abbiamo parlato di Nella Tana dei Lupi 2: Pantera

Prima dell'esordio col botto di Nella tana dei lupi, nel 2018, Christian Gudegast era per tutti o quasi un perfetto sconosciuto. Oggi sappiamo che sì è laureato alla scuola di cinema dell’UCLA, che la sua prima sceneggiatura è stata venduta a Oliver Stone per un film che poi non si è mai realizzato, e che è stato per anni uno degli script doctor più richiesti di Hollywood. Quel film lì ha cambiato tutto, e lanciato la carriera di questo 55enne figlio dell'attore Eric Braeden (il cui vero nome è appunto Hans-Jörg Gudegast), e questo sequel, intitolato Nella tana dei lupi 2: Pantera, non farà altro che accelerare ulteriormente tutti questi cambiamenti. In vista dell'uscita italiana del film, che è fissata dalla distribuzione Lucky Red per il 6 marzo, abbiamo avuto modo di incontrare Gudegast via Zoom e di parlare con lui di questo suo nuovo lavoro, dello stile e dell'evoluzione dei personaggi rispetto al primo capitolo delle loro vicende. Potete vedere e ascoltare la nostra video intervista a Gudegast qui di seguito, ma vi anticipiamo che questa breve conversazione contiene almeno due notizie decisamente interessanti: la prima è che, come prevedibile, le avventure di Big Nick e di Donnie, i protagonisti interpretati da Gerard Butler e O'Shea Jackson Jr., non finiranno qui; la seconda è che Gudegast non è nato a Los Angeles come riportato dalla sua pagina su Wikipedia.

Ambientato a Nizza (ma girato a Tenerife), Nella tana dei lupi 2: Pantera conta anche sulla presenza nel cast di due attori di casa nostra come Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino, e mette i suoi protagonisti a contatto diretto con criminali slavi e mafiosi italiani, oltre che con una banda internazionale di rapinatori. Nel film si mescolano rapine, inseguimenti e momenti carichi di tensione, e gli appassionati di cinema di genere avranno di che rimanere soddisfatti.

Ecco la trama e il trailer ufficiali di Nella tana dei lupi 2: Pantera

Nella tana dei Lupi 2: Pantera, sequel dell’action movie ad alto tasso adrenalinico, vede il ritorno del detective “Big Nick” O’Brien (Gerald Butler) e del ladro fuoriclasse Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.). L'umorismo e la tensione tra Nick e Donnie raggiungono nuove vette, i due storici nemici diventano inaspettatamente alleati e uniscono le forze per organizzare un'enorme rapina alla più grande borsa di diamanti del mondo: la posta in gioco non è mai stata così alta. Accanto ai due protagonisti, un ricco cast internazionale di cui fanno parte anche Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino.