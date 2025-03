Nella tana dei lupi 2: intervista a Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino, nel cast del sequel con Gerard Butler

Interviste Cinema

Ci sono conti in sospeso tra i personaggi interpretati da Gerard Butler e O’ Shea Jackson Jr e in questo seguito de Nella tana dei lupi, entrano nel cast anche i due attori italiani che abbiamo incontrato in occasione dell'uscita in sala del film.

Un heist movie con un budget di medio livello (per gli standard americani) usato molto bene. Nella tana dei lupi 2: Pantera esce al cinema per deliziare 1) i fan dell'attore bisonte (nel senso buono del termine) Gerard Butler, 2) chi cerca un action movie di grana grossa , 3) chi pensa che sia ormai difficile, nella moltitudine di film e serie, trovare un film di genere godibile e con un minimo di personalità. Il primo Nella tana dei lupi era stato una piacevole sorpresa, merito dello sceneggiatore 55enne americano Christian Gudegast, che ha sempre bazzicato nei film polizieschi, ed ha esordito alla regia con quel film nel 2018.

Questo sequel riparte dal personaggio di Donnie, interpretato da O’ Shea Jackson Jr., che si unisce a una gang di criminali slavi per mettere a segno un colpo al World Diamond Center di Nizza (allestita per le riprese nella meno costosa Tenerife). Il poliziotto Nick O'Brien di Gerard Butler si presenta per chiudere il conto in sospeso con Donnie, ma Gudegast trova il modo di deviare lo script verso il puro film di rapina, allorché nel precedente si era focalizzato sulla dinamica gatto contro topo. Del cast fanno parte anche Salvatore Esposito e Fortuna Cerlino, la cui notorietà internazionale dopo Gomorra - La serie è proseguita con altri progetti nei quali entrambi hanno recitato in lingua inglese, come accade in Nella tana dei lupi 2: Pantera, attualmente al cinema.

Abbiamo incontrato i due attori italiani per una breve video intervista che potete vedere qui sotto.



Nella Tana dei Lupi 2: Pantera: La nostra video intervista a Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino - HD

Nella tana dei lupi 2: Pantera - Trama e trailer del film