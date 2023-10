Nata per te: intervista a Antonia Truppo, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova

Interviste Cinema

Il film Nata per te racconta la storia basata sul padre single Luca Trapanese che nel 2018 riuscì ad adottare una bambina con la sindrome di down. Abbiamo intervistato Antonia Truppo, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova, rispettivamente, interpreti dei ruoli di infermiera, avvocato e giudice nel film.

Da questa settimana è disponibile nelle sale cinematografiche il film drammatico Nata per te, prodotto da Cattleya e Bartleby e distribuito da Vision Distribution. Diretto da Fabio Mollo, il film è la trasposizione cinematografica della vera storia di Luca Trapanese, già raccontata nell'omonimo libro del 2018. Gay, single e impegnato nel sociale, Trapanese è riuscito a ottenere prima l'affido di una neonata con la sindrome di down, non riconosciuta alla nascita dalla madre, e in seguito ad adottarla a tutti gli effetti nonostante le norme della legge italiana non garantissero (e continuano a non garantire) gli stessi diritti a chi non è un componente di una famiglia cosiddetta "tradizionale".

In occasione della presentazione del film, abbiamo incontrato Antonia Truppo, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova che interpretano, rispettivamente, l'infermiera in ansia per la sorte della bambina, l'avvocato che aiuta il protagonista e il giudice che deve decidere sull'affidamento. Qui sotto il video dell'intervista.



Nata per te: La nostra intervista a Antonia Truppo, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova - HD

Nata per te: trama e trailer del film di Fabio Mollo

Non vuole lottare contro il governo e le istituzioni, né farsi portabandiera della comunità LGBTQ+, ma Luca Trapanese è suo malgrado una bellissima anomalia che ha aperto una crepa nella legislazione italiana in materia di affido e adozione di minori. Nata per te racconta la sua storia e quella di Alba, ovvero di un uomo e di una bambina che hanno un disperato bisogno l'uno dell'altra, seppure il mondo non sia ancora pronto a volerli insieme. La piccola Alba ha la sindrome di down ed è stata abbandonata in ospedale subito dopo la sua nascita. Il tribunale di Napoli sta cercando una famiglia che possa prendersi cura di lei. Luca è un uomo single, cattolico e gay, che da sempre vorrebbe diventare padre. Il ragazzo sta cercando di ottenere l'affidamento di Alba in ogni modo, lottando duramente.